Deja varados juegos mecánicos; "colegio no le quieren pagar"

Los aparatos de diversión fueron contratados por cuatro horas el viernes pasado y ahora no se moverán de ahí.

Si el día en que ofrecimos el servicio hizo mal tiempo, no es mi culpa. Yo di el servicio y los directivos del Colegio Reforma deben pagarme los $30,000.00 que quedaron pendientes" Rodolfo Fuentes Flores propietario de los juegos mecánicos.

"Nosotros llegamos aquí desde el pasado viernes contratados por cuatro horas de juegos por quienes dirigen la institución de enseñanza privada, pero resulta que ahora se nos están escondiendo y no nos han pagado por el servicio que se les brindó", dijo Rodolfo Fuentes Flores, propietario de los aparatos de diversión.

Ahora permaneceremos aquí frente al colegio y no vamos a retirarnos hasta que nos cubran la deuda, advierte.

"Le hemos pedido a la directora de la que únicamente sabemos se llama Cinthia así como al sub director, Edgar Alejandro Rodríguez Avalos que nos paguen pero no lo han hecho aún cuando estaba hablado con ellos para que nos liquidaran antes del inicio del evento, a las 13:00 Horas. A esa hora nos dieron únicamente una cantidad mínima y dijeron pagarían el resto, los $30,000.00 en las horas posteriores y no ocurrió así", aseguró el quejoso.

QUE NO LOS RETIRARÁN

Los aparatos de entretenimiento están asentados en la calle Progreso entre Río Sabinas y Río Pánuco en la colonia Longoria y de ahí no se moverán hasta que logremos nuestro propósito que consideramos muy justo porque dimos un servicio y nos tienen que pagar, agregó.

Y fue más allá al señalar Fuentes Flores que ´yo no tengo la culpa que ese día -el viernes-, fecha en la que nos contrataron, haya hecho mal tiempo. Inclusive les dije que si mejor las cuatro horas de trabajo fueran al día siguiente, sábado, pero no quisieron que porque ya lo habían platicado con los padres de familia.