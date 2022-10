Esperan colectivos gay matrimonio igualitario

El matrimonio igualitario aún no es ley en Tamaulipas, el tema ha sido aprobado en comisiones, pero falta ante el pleno.

Quienes pertenecen al colectivo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI) de Reynosa, esperan que la próxima semana se convierta en ley, el matrimonio igualitario en Tamaulipas, para que así, las personas del mismo sexo que desean casarse, no tengan que viajar a otro estado.

La lucha del colectivo ha sido constante en los últimos años, y aunque hace algunos días el tema avanzó en el Congreso del Estado, persiste la incertidumbre de que el dictamen sea rechazada en el pleno. "Lo que estamos pidiendo no es nada extra a lo que merecemos, es un derecho, el de unir nuestras vidas con las personas que amamos, sin importar su género o preferencia, en años pasados se enviaron varios exhortos y esperamos que ahora si exista algo favorable, porque solo afecta a parejas que ya viven juntas y que no han podido hacerlo ante la ley", explicaron miembros del colectivo.

En los últimos años, el colectivo LGBTTTI ha participado en marchas y en diversos eventos donde han resaltado la necesidad de que los matrimonios igualitarios se hagan ley en el estado.

En la actualidad solo Tamaulipas y Guerrero no han legislado en el tema.

Por ello es que las parejas que desean casarse deben viajar a otros estados para iniciar desde allá el trámite. "Es un acto de discriminación y también de odio, porque las leyes dicen que todo mexicano tiene derecho a casarse, formar una familia, pero la sociedad dice que no porque te gusta tal cosa, eso está mal y debe cambiarse, todos tenemos derechos a ser felices, a formar un hogar, tener beneficios de un cónyuge".

Recientemente Tabasco se unió a los estados que si aprueban uniones igualitarias, pero en el caso de Tamaulipas, el pasado miércoles fue aprobado en comisiones del Congreso el dictamen que lo permitiría, por lo que se espera que en los próximos días el tema se lleve al pleno.

En mayo pasado, el tema haba sido rechazado por los legisladores. "Hay una gran cantidad de personas que ya viven juntas desde hace años y que no tienen seguro social porque no están casadas, o también hay casos donde han fallecido y no se pueden reclamar bienes", insistieron miembros del colectivo.