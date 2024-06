Pronostican compras de pánico de cerveza

Sólo este jueves y viernes los ciudadanos podrán surtirse de bebidas alcohólicas, por lo que en estos días se esperan compras de "pánico".

Es de recordar que la ley seca se implementará a partir de las primeras horas del sábado 1 de junio y se extenderá hasta la medianoche del 2.

Algunas personas aprovecharán estos días para comprar varias cajas o six para aguantar el sábado y domingo.

Los negocios ya han anunciado la ley seca, a fin de que los ciudadanos compren antes de que se aplique la misma.

"La verdad, voy a llevarme unos cuatro six, así ya tengo para la carne asada del sábado y para el domingo unas bien frías", dijo Juan Ruiz. "El viernes, saliendo del trabajo, voy a comprar unas poquitas sólo para tener el fin de semana y que no me agarre desprevenido", dijo otro ciudadano.