Celebra Clúster ´no´ legislativo a Reforma Eléctrica

A través de un comunicado proporcionado a EL MAÑANA, donde se refiere que la iniciativa "Iba en contra de la economía de las familias, el medio ambiente y la libre competencia", así como a los tratados internacionales y la transición energética.

Constantino Castillo Hinojosa, presidente del Clúster enfatizó en que el dictamen no se aprobó, porque la mayoría parlamentaria no tomó en cuenta las opiniones de expertos, académicos, representantes del sector empresarial y organismos civiles. "Optó por negarse al diálogo y no cambiar ni una coma", explica.

En este sentido refirió que con el voto en contra, Tamaulipas seguirá impulsando la transición energética, con certeza a las inversiones nacionales y extranjeras, donde se promueva la generación de energías renovables, que cuiden al medio ambiente. "Esto es solo el primer paso, falta mucho por hacer, por lo que será muy importante que a partir de este acontecimiento, se siga insistiendo en un diálogo respetuoso, con las autoridades, para que a partir de coincidencias se generen acuerdos que definan con bases firmes el futuro energético del país.

El Clúster Internacional de Energía Tamaulipas-Texas visualizó un escenario de afectaciones económicas con el voto a favor, para al menos seis parques eólicos, incluyendo a los de Reynosa, también el retiro de inversiones y suspensión de proyectos ya existentes.

Además de advertir de que los costos en los recibos de energía eléctrica subirían al menos en un 17 por ciento, algo en lo que coincidieron diversas cámaras empresariales.

Actualmente Tamaulipas ocupa el segundo lugar a nivel nacional en materia de energías limpias y renovables.

La producción oscila en los mil 700 MW a través de 518 aerogeneradores instalados, distribuidos en 13 parques eólicos, de los cuales 6 se ubican en Reynosa, uno de ellos denominado el más grande de Latinoamérica.

