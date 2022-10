Ceden ambulantes; pagan cuota diaria

Mientras la mayoría de ambulantes en la ciudad espera que el ayuntamiento de Reynosa revierta la decisión de cobrarles 100 pesos al día por permisos, los que se han establecido en el puente internacional Reynosa-Hidalgo ya son obligados a entregar las cuotas.

Se trata de al menos 80 personas que ante la presencia de inspectores deben entregar 100 pesos; es decir, alrededor de 3 mil pesos mensuales, además de contar con una "licencia de operación".

La cuota debe pagarse sin excepciones por vendedores de aguas frescas, elotes, frituras, tacos al vapor, ropa, dulces, y otros. "El inspector viene y recibe el dinero todos los días, fue un acuerdo al que llegamos porque antes nos habían amenazado con quitarnos. Fuimos a preguntar en presidencia los requisitos para registrarnos y nos dieron una tarjeta, con esa ya tenemos el permiso, pero aparte tenemos que pagar diario", refirió Carmen Cortez, vendedora de frituras.

Los vendedores ambulantes del puente internacional Reynosa-Hidalgo son solicitados por quienes van al valle de Texas desde la frontera de Tamaulipas.

La licencia que obtuvieron tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2022, por lo que habrá de renovarse a partir del 2023. "Somos alrededor de 80 vendedores ambulantes los que estamos aquí en el puente; el dinero lo ocupamos para despensa, pagos de renta, enviar a los hijos a la escuela, cosas básicas, y si un día no trabajamos es día que no comemos, así que no tenemos de otra más que pagar", señaló Juan, vendedor de elotes.

El puente internacional Reynosa- Hidalgo es el de mayor tránsito en esta frontera, además al contar con espacios peatonales, la derrama económica para los ambulantes es mayor. Las filas de conductores suelen extenderse hasta el libramiento Luis Echeverria, por ello es común que vendedores ambulantes se desplacen para ofrecer sus productos.