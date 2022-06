Carecen de agua, pero no de coraje

{"quote":"Ellos dicen que no hay agua porque se va la luz, pero la realidad es que aún cuando en las casas no sale nada, en las fugas brota el líquido, de qué se trata* Vecinos inconformes "}

El Mañana / Staff.- Mientras autoridades y CFE fijaron de plazo el viernes para abastecer de agua a las colonias que dependen de la planta potabilizadora Rancho Grande, usuarios sin el servicio volvieron a la Comapa, en el segundo día de protestas.

Los quejosos se colocaron en los ingresos de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de la colonia Longoria, con carteles y exigencias en las que dejaban en claro la necesidad de tener agua.

"Ni siquiera para lo básico, ir al baño, asearnos, lavar trastes, ropa, es insoportable estar así, y con este calor, necesitamos que nos restablezcan el servicio, porque son buenos para cobrar pero no para atender cuando uno los necesita", lamentaron.

Por más de media hora solicitaron la atención del personal de la dependencia, quienes al notar la presencia de los medios de comunicación finalmente permitieron que un grupo ingresara para dialogar en una oficina.

"Para ellos es muy fácil decir que mañana o en unas horas se arregla, porque no están padeciendo esto, pero nosotros que llegamos a casa, que abrimos la llave y no sale nada, sentimos desesperación, tenemos que comprar botellas hasta para lavarnos las manos, no es un juego, queremos una solución urgente", demandaron.

En las pancartas resaltaban la necesidad también de reparar fugas de agua potable que han sido denunciadas desde finales de mayo, además de revisar las tuberías, ya que cuando se recolecta el agua aparece el líquido con impurezas.

"Ellos dicen que no hay agua porque se va la luz, pero la realidad es que aún cuando en las casas no sale nada, en las fugas brota el líquido, de qué se trata", cuestionaron.

En la segunda manifestación participaron varias decenas de vecinos, y surge tras varios reportes sin atención, recibos pagados sin recibir el vital líquido, así como una visita previa a la planta potabilizadora de Rancho Grande donde se realizó la primera protesta.

Un grupo ingresó a dialogar con personal.