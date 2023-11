´Burocracia causa lentitud en vacuna antiinfluenza´

Es necesario eliminar la burocracia que actualmente prevalece en el sector Salud; tal es el caso de la Jurisdicción Sanitaria IV, ya que es casi maratónico el tratar de obtener un servicio sin tanta tramitología y demora en la atención, denunciaron usuarios y pacientes que requieren del servicio de salud.

Más de hora y media para aplicar una vacuna de influenza estacional es lo que tardan los ciudadanos que acuden a este centro de salud público para aplicarse la dosis.

El periódico El Mañana dio seguimiento al proceso que denunciaron los ciudadanos a fin de poder evidenciar la lentitud al aplicarse la vacuna desde la entrada al edificio, hasta su salida. El primer filtro es en recepción, donde se inicia el proceso, ahí se tienen que esperar por lo menos unos 15 minutos para que se les otorgue una ficha, donde se le asigna el número con el que deberá ser atendido; una vez obteniendo la ficha un usuario, (marcada con el número 39), escuchó a la enfermera mencionar el número 34, hasta ahí era razonable la espera de 5 turnos para ser atendido, pero los minutos pasaban rebasando la hora.

Escuchó su número, pero sólo fue llamada para recopilar sus datos y regresar a la silla donde debió esperar por espacio de otra hora más para la aplicación de la dosis.

"Por eso la gente no acude a vacunarse por los tiempos de espera, nos dijo que adentro había tres enfermeras y tres lugares", dijo molesta la persona, cabe mencionar que en ese tiempo de espera no había fila, no rebasan las 20 personas en el área, que aguardaban ser inmunizados contra la influenza estacional.

Si consideramos que el tiempo de aplicación no dura más de un minuto, el tiempo de espera debería de ser mucho menor, en este caso documentamos sólo el área de aplicación de vacunas, habrá que revisar los demás servicios que provee el centro de salud.

Se hace un llamado a las autoridades sanitarias, para que atienda este problema de burocracia, y así ofrecer mejores servicios de atención y de calidad a la población.