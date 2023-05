Opacidad en contratos: Oculta Ayuntamiento monto pagado

DATOS

Los datos que compartió el Ayuntamiento de Reynosa en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) establecen que todos los pagos se hicieron vía transferencia bancaria, por la adjudicación directa por suministro de gasolina, pero no compartieron los montos.

Bajo el argumento que al celebrarse por adjudicación directa no se firmaron contratos con Javier Cantú Barragán, no existe hipervínculo, ya que no se realizaron comunicados de suspensión, recesión o terminación anticipada del contrato, ya que es adjudicación directa".

Asimismo, al indagar en la página oficial del municipio de Reynosa, se confirmó que en los procedimientos por adjudicación directa otorgados a la gasolinera ubicada en el Bulevar Álvaro Obregón, en la colonia Antonio J. Bermúdez, con RFC CABJ630228V34, no se transparentó el monto pagado.

A pesar de que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en su artículo 26 establece que se debe privilegiar el precio del servicio o suministro, su calidad, el financiamiento y la oportunidad para obtenerlas.

Sin embargo, el artículo 65 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus municipios, señala que sólo se pueden hacer adjudicaciones directas con casos excepcionales, entre ellos, que no haya más personas físicas o morales que presten el servicio, tengan que ver con materia de seguridad pública o las licitaciones se hayan declarado en dos ocasiones como desiertas.

Es decir, desde que "Makito" es presidente municipal de Reynosa, se le han otorgado al día, en promedio, seis adjudicaciones directas a Javier Cantú Barragán.

Al tomar posesión como alcalde de Reynosa el 1 de octubre del 2021, Carlos Peña Ortiz dijo en su discurso: "En mi gobierno no habrá espacio para la corrupción", y proclamó su compromiso público con la honestidad y la transparencia, pero ese compromiso no aparece en su gobierno.

VIENE DE FAMILIA

* El empresario Javier Cantú Barragán no es un proveedor ´consentido´ de Carlos Peña únicamente, pues la gasolinera de su propiedad recibió otras miles de adjudicaciones directas en el trienio de Maki Ortiz Domínguez, exalcaldesa de Reynosa y madre del actual presidente municipal.

* Los archivos de Transparencia establecen que Maki Ortiz benefició con 4,418 adjudicaciones directas a la gasolinera de Cantú Barragán, en los que también se ocultó el monto pagado.