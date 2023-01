Exhortan a no tirar basura en Calabazas

La mañana de ayer autoridades en Reynosa pusieron en marcha un operativo para verificar la operación de los recolectores de basura (antes carretoneros), que se centró en la vigencia permisos de operación y de manejo de residuos.

Además de exhortarlos a respetar la clausura del basurero Las Calabazas.

Las unidades fueron abordadas sobre las vías del ferrocarril, al cruce de la calle 20 de Noviembre y Libramiento Luis Echeverria. "Estamos revisando que cuenten con el debido permiso de recolección expedido por el Ayuntamiento, nos encontramos con que algunos ya lo tienen vencido o que el registro no coincide con la unidad que portan, otra de las cosas que es importante, es el que ya no tiren la basura en Las Calabazas, es un basurero que fue clausurado, que no está en condiciones para recibir ninguna descarga, así que las unidades que están llenas no tienen que andar por aquí", refirió Ernesto Gómez de la Peña, coordinador de protección civil.

A finales del 2019 el Ayuntamiento de Reynosa prohibió la circulación de recolectores de basura que utilizaran animales como burros o caballos para jalar carretas, y en su lugar, permitió el registro de particulares con vehículos.

La basura no puede tirarse en Las Calabazas, al tratarse de un lugar clausurado, con operación clandestina.

Este grupo se conoce actualmente como "generador de residuos sólidos", y esta obligado a contar con un permiso municipal, así como a destinar toda la basura hacía el centro "Las Anacuas", ubicado sobre carretera a San Fernando.

Por ello, Gómez de la Peña agregó: "En Las Calabazas ya no pueden venir a tirar basura, hace unos días hubo un incendio muy fuerte que provocó el desalojo de migrantes, hubo mucha contaminación y es algo que ya no se debe repetir, no podemos estar usando los equipos de emergencia en situaciones que pueden prevenirse, por eso es importante este operativo, aquí donde nos colocamos es un punto estratégico y no vamos a permitir que anden por esta zona unidades con basura".

De acuerdo a información oficial, desde el 2019 a la fecha, se han registrado más de 200 ex carretoneros al programa.

En los primeros minutos de las verificaciones efectuadas ayer se encontraron al menos dos anomalías. "Les estamos haciendo la invitación a los que ya tienen el permiso vencido para que vayan y se actualicen, a otros para que lo obtengan, que no salgan así nada más a la calle, debe existir un compromiso".

Por su parte, hay un gremio de generadores de residuo que se han opuesto a tirar basura a Las Anacuas, con el argumento de que el sitio se encuentra muy retirado y que no tiene la capacidad necesaria.