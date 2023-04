Enfrentan maltrato, bullying y apatía

Las familias que viven con un hijo con el trastorno del espectro autista, enfrentan solos los grandes retos de encontrar primero, un diagnóstico, el acceso a la educación, la discriminación y falta de espacios azules.

En siete años, Marcelo Vergara Vázquez, tuvo diferentes diagnósticos, uno por cada especialista, y fue hasta los 8 años que se le dio, aunado a otros diferentes diagnósticos como hiperactividad y deficit de atención.

Actualmente, tiene 10 años, va en quinto de primaria, y con apoyo de su mamá, Jassia Vergara Vázquez, ha salido adelante.

"Lo primero a lo que nos enfrentamos es al desconocimiento, no hay suficientes terapeutas, solamente para llegar a un diagnóstico es muy difícil, la gente que no tiene esa capacidad, estamos en ceros en cuanto a autismo, en cuanto a diagnósticos simplemente que es algo básico", dijo.

Jassia Vergara Vázquez, comentó que tuvo que buscar escuelas, pero tenía que contar con maestra sombra, que es una docente de apoyo, gastar recursos y además de enfrentar el maltrato y el bullying.

"Recorrí todas las escuelas, la mayoría no me lo aceptaron, me decían "está medicado", o lo medica, o "no tenemos capacidad", hasta que encontré una queja de una directora y mi hijo llegaba con sus labios morados de la ansiedad, fue maltratado y terminaron diciendo que lo iban a investigar, a ver si el maestro había tenido una culpa, a eso nos enfrentamos, a la falta de empatía, aún con que sea privada, tienes que buscarle y resolver", expresó.

Argumentó que uno de los principales retos que enfrentan los padres, es la ausencia de un programa de servicio social, donde puedan haber maestras sombra y cubrir así las necesidades, mientras los jóvenes realizan sus prácticas profesionales.

"Estamos solos en la lucha, ahorita ya hay un poquito más de apertura, pero para la cantidad que hay de niños no es nada, que solo podemos dos niños por salón, no pueden poner restricción, que no estamos capacitados, capacítate, es un derecho que tienen los niños", apuntó.

HASTA LE SACARON UNA PISTOLA

Señaló que hay mucho desconocimiento entre la comunidad de qué es el autismo, y es necesario que todos sean más incluyentes.

"Porque luego los papás no entienden; a mi me sacaron hasta una pistola en el área de comidas de un centro comercial, mi niño tenía como 3 años y medio, el otro niño lo aventó, ellos están en su mundo, llegó a quitarlo y llegó el papá y me saca la pistola, es muy desgastante, ojalá se empiece a hacer más conciencia sobre esta condición, porque no es una enfermedad es un procesamiento de manera diferente", recalcó.

Jassia Vergara Vázquez señala que es importante tener horarios para los menores con autismo, los llamados espacios azules, que en los parques y en los restaurantes, sean incluyentes, ya que hay otros países que están más avanzados, como España o Chile.

"Por ejemplo, los McDonalds tienen su área azul. Mientras no se empiece hacer esto, no se va a tener la conciencia, no son raros, simplemente tienen un proceso de pensamiento diferente, son niños muy capaces, muy inteligentes, tienen todo el derecho a tener una educación", dijo.

Reconoció que la brecha sigue siendo muy grande, pero mantienen sus esperanzas de que todo va a seguir avanzando y pide a la comunidad que tengan paciencia y sean más incluyentes.