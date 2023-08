Impera discriminación: Falta empatía para facilitar lactancia materna

"Hay casos donde las mamás me mandan una foto y me dicen ´no tengo en dónde sacarme la leche, estoy en mi trabajo y estoy en el baño´ y eso no debería ser; ninguna mamá debería estar pasando por eso". Anayansi Carrillo, asesora de lactancia materna

El Mañana / Staff.- Las empresas del país están en pañales en cuanto a la apertura y facilidades para la lactancia materna, ya que aún hay madres que tienen que ir al baño para extraer la leche, en condiciones insalubres y que no son dignas.

Las madres, muchas veces, se enfrentan a discriminación y mitos, aunado a la falta de cultura en el país.

De acuerdo a datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 77 millones de recién nacidos no reciben leche materna desde el nacimiento; además, tres de cada cuatro mujeres dan pecho, pero ninguna termina de amamantar por desinformación, por lo que abandonan la lactancia.

Mientras va creciendo el bebé, una de cada tres mujeres abandona la lactancia por completo alrededor de cada tres meses, aunque la Organización Mundial de la Salud recomienda amamantar hasta los dos años o más.

Anayansi Carrillo, asesora de lactancia materna, comentó que es un tema cultural porque hay lugares en el mundo donde la lactancia se permite y la mujer está de permiso hasta los seis meses de edad del menor, no a los dos meses, como en México, donde la misma tiene que regresar a laborar y en muchas ocasiones deja de dar leche materna.

"Hay casos donde las mamás me mandan una foto y me dicen ´no tengo en dónde sacarme la leche, estoy en mi trabajo y estoy en el baño´, y eso no debería ser; ninguna mamá debería estar pasando por eso. Si se tomaran todos unos minutos para saber todos los beneficios de la lactancia materna, todo el mundo le daría un espacio, todas las personas le darían la importancia que tiene", dijo.

BEBÉS DE BIBERÓN Y DE PECHO

"Hay países que tienen otro tipo de cultura, a México le falta un poquito más abrir la mente: no está mal alimentar al bebé, ya que el bebé de pecho tiene el mismo derecho de ver al mundo que el bebé de biberón; el de pecho no tiene por qué esconderse", recalcó la asesora.

"Los espacios en el trabajo o en lugares públicos no se ve bien cuando una mujer saca el pecho para amamantar al bebé, pero si un cirujano pone un espectacular enorme en la avenida principal con una mujer solamente tapándose una partesita de los pechos, nadie dice nada; hay que cambiar ese chip, es demasiado el tabú; en sí, es demasiada la desinformación como para no abrir nuestra mente y realmente saber qué es lo natural", expresó.

De la misma forma se requiere que los hospitales tengan capacitación, porque no todos conocen el tema y se desinforma a las madres.

"Hay demasiados mitos: que tu leche no llena, que no es suficiente, que el bebé pide muy a menudo porque tu leche no es de buena calidad; no todo el personal médico conoce el tema, no es que no ayudan, no es eso, pero cuando no conoce el tema, pues desinforma", dijo.

SIN LÁCTEO

*El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 77 millones de recién nacidos no reciben leche materna desde el nacimiento.

* 3 de cada 4 mujeres dan pecho, pero ninguna termina de amamantar, por desinformación.

* Mientras crece el bebé una de cada tres mujeres abandona la lactancia por completo alrededor de los tres meses.

* La Organización Mundial de la Salud recomienda amamantar hasta los dos años o más.

* De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud:

* Más de 500 millones de mujeres trabajadoras no cuentan con la protección esencial de la maternidad en las leyes nacionales.

* Sólo el 20% de los países requiere que los empleadores proporcionen a las empleadas descansos pagados e instalaciones para amamantar o extraer leche.

Menos de la mitad de los infantes menores de seis meses de edad son amamantados de forma exclusiva.

SE REQUIERE

Todas las mujeres del mundo -independientemente de su trabajo- deberían disponer de:

Al menos 18 semanas, preferiblemente más de 6 meses, de baja por maternidad remunerada.

Tiempo libre remunerado para la lactancia o la extracción de leche al reincorporarse al trabajo.

Opciones flexibles de reincorporación al trabajo