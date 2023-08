Exigen solución a las carencias del ISSSTE

Los derechohabientes exigen solución ante las carencias que enfrenta la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Reynosa.

Las deficiencias son en las diferentes áreas, una de ellas en la dental, donde los afiliados acuden para extracciones de muelas y alguna otra atención bucal.

"Tenía problemas con una muela que me estaba doliendo mucho, eran ya días con el dolor, fui y el médico me dice que no se puede porque no había agua ni luz en las lámparas, pero le dije que no aguantaba el dolor; el lugar estaba empolvado, al final me hacen el procedimiento y ni gasas tenían. Salí sin poder enjuagarme la boca de sangre, con dolor y sin nada de pastillas", dijo un derechohabiente que prefirió guardar el anonimato.

Señaló que el área donde atienden la cuestión bucal luce abandonada, sin contar con los materiales básicos como gasas y sin medicamentos para el dolor o infecciones, que es normal que se otorguen cuando hay alguna intervención de ese tipo.

"No es posible que algo tan básico no se tenga todo lo necesario; es el colmo que ni para atender una muela tengan. Es necesario que se resuelva este tipo de problemas", señaló el usuario del ISSSTE.

El usuario explicó que por necesidad tuvo que acudir a la atención del ISSSTE, pero que ante lo sucedido lo pensará dos veces para ir a la atención bucal.