Dejan productores de Reynosa sus tierras; faltan apoyos

El Mañana / Staff.- La falta de apoyos al campo tamaulipeco, el bajo precio del sorgo y alto costo del diésel, aunado a las afectaciones del cambio climático, han orillado a productores de Reynosa y la región a abandonar sus tierras.

El bajo precio del sorgo y el alto costo del diesel pegan fuertemente a los agricultores, al menos en Reynosa, Díaz Ordaz y Río Bravo, el 40 por ciento de la superficie para siembra no se trabajó por falta de recursos.

"Tenemos más de ocho o diez años que no tenemos ningún estímulo de diesel que está arriba de 24 o 25 pesos y la gente no completa, no hay apoyo" Francisco Javier Garza Sosa Productor agrícola

Francisco Javier Garza Sosa, productor del Ejido Artículo 27 Constitucional, dijo que muchos de los productores han preferido emigrar a la ciudad, dejando sus tierras abandonadas y buscar otras fuentes de sustento, debido a que los costos de los insumos y las afectaciones del cambio climático hacen poco rentable la actividad en el campo.

“A lo que he visto yo, va a ser un 40 por ciento de tierras que se van a quedar sin trabajar, tenemos más de ocho o diez años que no tenemos ningún estímulo de diesel que está arriba de 24 o 25 pesos y la gente no completa, no hay apoyo”, comentó.

Finalmente hizo un llamado a las autoridades de los 3 niveles de gobierno para que brinden estímulos a los agricultores, evitando que las familias emigren y que las tierras se queden abandonadas.





LO QUE LES AFECTA MÁS • El bajo precio del sorgo • Alto costo del diésel • El cambio climático