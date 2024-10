Pide Banco de Alimentos de Reynosa apoyar redondeo en centros comerciales

El Mañana / Staff.- Llama Banco de Alimentos de Reynosa a "decir sí al redondeo", ya que ellos también aportan para apoyar a reducir la brecha alimentaria entre los más necesitados.

Elda Alicia Castillo Treviño, presidenta del patronato del Banco de Alimentos, comentó que las diversas cadenas comerciales han apoyado con el redondeo. Con el apoyo de una empresa se convirtieron en 2 mil 833 kilos, además otra cadena animó a sus proveedores a que una parte de la venta de unas marcas de frijol se donara a los bancos de alimento en el país.

"A veces una falsa noticia desanima a las personas. Alguien dice por ahí una mentira, que lo redondeos no llegan, que se los quedan las empresas, que les dan un recibo deducible a ellos y luego esa noticia, que es mentira. Los redondeos sí llegan, no se hace el recibo a nombre de la empresa, se hace al público en general, porque es el dinero de los clientes", dijo.

Y agregó que cuando una empresa acepta como institución para ser candidato a redondear, se pasan muchos controles y luego entregará reportes para la transparencia.

"Cuando ustedes vayan a las tiendas de autoservicio dígale que sí, no importa para quién sea, porque esos centavos, si se suman, sí sirven, así que ya tuvimos esa campaña".

Invitó a que los ciudadanos compren y digan sí al redondeo, porque además muchas veces los cajeros ya no quieren invitar al cliente porque se topa con gente enojada.

"Los cajeros no quieren invitar porque hay clientes gruñones y no todo el mundo aguanta de que me va a decir que no este señor, y luego el otro se anima a decir que no y todos gritonean; pero si nosotros le decimos al cajero en todas las veces que vayamos a comprar a cualquier tienda de autoservicio: por favor, no cierres la cuenta, quiero redondear, no tiene pretexto de decir, pues ya me dijo que sí", explicó.

El Banco de Alimentos cada año realiza "El Hambretón" para recaudar alimentos no perecederos para las familias que tienen pobreza alimentaria, por lo que llaman a todos a participar, tanto redondeando o apoyando donando alimento.