Disponen de perros para ser adoptados

"Si se dan en adopción, hay tres cachorros y los demás son perros adultos, no están viejitos, pero son adultos, se piden requisitos, no pido lujos", bromeó.

Que la persona que quiera adoptar tenga un techo donde la mascota se pueda proteger del calor, frío o lluvia, que sea casa bardeada, que le den seguimiento a su salud, además de que se tiene que analizar si el perro es apto para la familia, o si tienen otras mascotas.

La responsable del Centro Antirrábico señaló que si han acudido a adoptar mascotas abandonadas y que son responsables.

Los interesados pueden acudir dieto al Centro Antirrábico, de 8:00 de la mañana a las 3:30 de la tarde, de lunes a viernes, en el bulevar Morelos, en la colonia Rodríguez, justo a espaldas de la Jurisdicción Sanitaria local.

"Pueden venir, conocer las mascotas y aquí platicamos con ellos y ya vemos que exactamente, les explicamos, porque me han dicho a poco necesito tener una barda, yo no pido lujos aunque sea de tarima, pero que sea seguridad, que sea seguro, que no lo tengas amarrado porque no tienes barda", recalcó.