Ofrece AMLO rescate del canal Anzaldúas

El lirio acuático es contaminante, ensucia el agua, no permite la oxigenación y afecta; vamos a intervenir, la Conagua es la competente para intervenir”. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El jefe del Ejecutivo Federal fue cuestionado sobre este particular por el reportero Francisco “Paco” Rojas, quien expuso los efectos que ha tenido el crecimiento sin control de la planta invasiva en este afluente de agua que abastece a 1.5 millones de personas como riego y para consumo humano.

El presidente López Obrador dijo no tener previo conocimiento de este caso en particular, pero de inmediato solicitó la colaboración del gobernador Américo Villarreal Anaya y se comprometió a intervenir en su atención.

“El lirio acuático es contaminante, ensucia el agua, no permite la oxigenación y afecta; vamos a intervenir, la Conagua es la competente para intervenir. No tenía conocimiento de este caso, pero claro que, sí vamos a intervenir, pediré el apoyo del gobernador Américo que en esto, como en todo para Tamaulipas cuenta con nuestro apoyo”, dijo el Presidente.

Plantea otra posición: ‘Se ve bonito’, dice alcalde Carlos Peña

Asegura que expertos de la Comisión Nacional del Agua le han explicado que no hay nada de qué preocuparse

Por Viviana Cervantes

La gente, desgraciada-mente, como nunca lo ha visto, le causa ruido; a mí también al principio, pero ya cuando me informaron hasta se me hace que se ve bonito”. Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa

Aún y con las diversas opiniones sobre los riesgos de que siga creciendo el lirio acuático sobre el canal Anzaldúas en Reynosa, el alcalde Carlos Victor Peña Ortiz, indicó que “se ve bonito”, y que expertos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le han explicado que no hay nada de qué preocuparse.

El lirio, considerado una plaga por los biólogos, actualmente invade la mayor parte del canal visible dentro del área citadina, y aunque hace algunas semanas el ayuntamiento había efectuado trabajos para retirarlo, ayer el munícipe planteó una nueva posición.

“Técnicos de la Conagua me comentaron que cuando haya un alto flujo de agua el lirio se irá naturalmente y que no es tema, pero que la gente, desgraciadamente, como nunca lo ha visto le causa ruido; a mí también al principio, pero ya cuando me informaron hasta se me hace que se ve bonito”.

El caudal donde se encuentra el lirio abastece al campo de esta región, y de acuerdo a las opiniones biólogos, su presencia contamina el agua, por lo que es de grave riesgo para las especies que habitan.

Peña Ortiz, incluso, afirmó que los técnicos de Conagua le dijeron que Reynosa es de los pocos lugares donde hay quejas por este tema.

Al ser cuestionado directamente sobre el tema de las inundaciones que el lirio pudiera generar al obstruir alcantarillas, agregó: “Nos han dicho que no es un tema que deba preocuparnos”.

EL MAÑANA ha evidenciado que aún con lirio, una gran cantidad de familias acuden al canal Anzaldúas para pescar.

SU MAÑANERA

En la rueda de prensa “mañanera” que efectuó ayer sobre el quiosco principal de esta frontera, también retomó la propuesta para que Reynosa tenga una nueva corporación llamada Policía Turística y en la que participen elementos de la Guardia Nacional.

El proyecto según dijo, sería financiado por el municipio, a través del pago de hasta 150 elementos.

“Hace seis meses nos bloquearon la propuesta desde el ejecutivo estatal, estamos pidiendo unos 100 o 150 elementos que íbamos a pagar del municipio para la policía turística, sería una fuerza para que la gente se sienta tranquila en el primer cuadro de la ciudad”.

También habló sobre la primera reunión a la que fueron convocados los alcaldes del estado con el gobernador Américo Villarreal Anaya, y donde señaló la necesidad de crear presas rompe picos, un anillo periférico para reducir el tráfico vehicular, y la creación de nuevas obras hidráulicas.

Pero en este sentido, señaló que hay algunas colonias en Reynosa que siempre se han inundado y que así continuarán, al ser invasiones, o construidas en terrenos no autorizados. “Hay lugares donde nunca se podrá arreglar ese tema, hay que ser honestos, siempre se inundarán, no hay solución más que moverse”.

En el ejercicio volvió a sentenciar a las industrias maquiladoras ser parte de las empresas que roban agua y hasta la revenden, por lo que adelantó su propuesta para que estas corporaciones se hagan responsables del impuesto predial, así como el de sus empleados.

Con respecto al operativo grúa y las quejas que se han agravado entre la ciudadanía, dijo que se harán foros para someter a consulta diversos temas de vialidad y transporte.