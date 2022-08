Alertan contra síntomas de depresión y ansiedad

La psicóloga señaló que la ansiedad y depresión, requieren intervención especializada, de un profesional que atienda.

La psicóloga explicó que es importante observar el rostro de la persona, si tiende a estar triste, inclusive muestran más el enojo que la tristeza.

"Perdida de intereses, antes me gustaba ir a pintar, al futbol, pero ahora ya no me gusta, ya no voy, antes disfrutaba y me encantaba mi platillo favorito y era una delicia y ahora me da igual, empieza haber irritabilidad", expresó.