Alerta en Infonavit contra estafadores

Honorio Cortazar Salazar, delegado del INFONAVIT Tamaulipas comentó que se deben identificar los primeros signos de alarma, porque el que pida dinero es un fraude, ya que en la dependencia ningún trámite tiene costo.

“Ningún trámite cuesta dinero, no hay que darle dinero absolutamente a nadie, pero si hay muchas gentes queriendo aprovechar de los trabajadores, les ofrecen hacer trámites, inscribir créditos, conseguir descuentos, todo eso se los ofrecen a cambio de un pago, de un porcentaje, de dinero y todo el que le pida dinero para hacer un trámite de INFONAVIT, lo está defraudando”, dijo.

Explicó que es importante denunciar este tipo de irregularidades, porque siempre hay casos de personas que cobran por conseguir que les devuelvan el dinero de la subcuenta de vivienda, pero lo que en realidad hacen, es que sacan el crédito del trabajador y luego se les descuenta.

“Incluso hacen cosas como decirles oye yo puedo conseguir que te devuelvan tu saldo de la subcuenta de la vivienda, o sea el ahorro y no es cierto, eso no se hace, es para cuando te jubilas, te pensionas, si es que no lo ocupas en un crédito”, expresó.

Y argumentó: “Dicen este es el dinero que ya te devuelve INFONAVIT y resulta que de pronto empiezan a descontar, resulta que pidieron un crédito a tu nombre”.

Explicó que actualmente se tiene un programa denominado para compartir datos con los patrones y evitar la usurpación de identidad.

“Cuando un trabajador viene a solicitar tu crédito, le avisamos a su patrón, que el trabajador está tratando de inscribir un crédito, el nos confirma porque lo checa con el trabajador, si no nos contesta o nos dice que no, no hay crédito, no permitiremos que se usurpe la identidad”, recalcó.

El delegado del INFONAVIT explicó que siempre hay casos de defraudación, pero que es difícil contabilizarlos, porque muchos intentan hacer el trámite, pero al saber de los requisitos, ya no vuelven, por lo que no se pueden identificar como tal.