Alarma por zoofilia; superan al mes los 7 casos

En Reynosa ha ido creciendo el abuso sexual a los animales, pero es un problema que no se puede detectar fácilmente o encontrar pruebas.

Liliana Sánchez Wood, rescatista independiente comentó a El Mañana que han atendido animales que han sufrido ataque sexual humano y es más común de lo que las personas se pueden imaginar, tanto en hembras y machos.

Al principio, cuando todavía se empezaba a detectar eran uno o dos casos en la semana, pero actualmente al mes son arriba de seis a siete animales que sufren ataque sexual, principalmente de personas adictas a alguna sustancia, tanto adultos o niños, señaló.

"Claro que es alarmante porque, desgraciadamente, esto tiene que ver mucho con la droga, es gente obviamente que no está en sus cinco cabales, que está bajo el efecto de alguna sustancia y es muy preocupante, porque si se atreven a lastimar a un animal de esa manera, ¿qué se espera al ser humano?, o definitivamente ya lastimaron a humanos y luego le siguieron con animales; sí es muy preocupante y de todas las edades, porque se dan casos, incluso, hasta de niños, jóvenes que han tenido ese tipo de situaciones en contra de los animales", dijo.

La rescatista independiente explicó que en las rancherías es muy común que la gente tenga esa situación con las vacas, con los becerros o con los borregos, que los rancheros que cuidan a los animales tengan relaciones sexuales.

"Eso es así supercomún, en la ciudad no se veía tan común, pero ahorita ha ido en aumento la violencia sexual en contra de los animales", expresó.

Liliana Sánchez Wood detalló que para sanciones a este tipo de personas que hacen daño a los animales se requiere detectar al agresor, pero es muy difícil.

"Hace poco me enteré de un caso, pero nunca dimos con la persona, es difícil encontrar a un agresor de ese tipo y comprobarle principalmente que fue el agresor; yo tengo detectado a uno, tengo testimonios de vecinos, sin embargo, no se ha podido actuar en contra de la persona, no es fácil, necesitamos muchas cosas para que se aplique la ley", recalcó.

Lamentablemente toda la historia la hacen válida las instancias, porque debe haber pruebas y es muy difícil encontrar a la persona en flagrancia, agarrarlo en el acto es bien difícil, finalizó.

ESTADOS QUE HAN TIPIFICADO EL MALTRATO ANIMAL COMO DELITO

Tamaulipas: El Código Penal Estatal señala que tendrá de 2 meses a años de prisión, además de una multa que puede ir de 200 a 500 días de salario mínimo.

A NIVEL NACIONAL