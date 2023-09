En busca del tesoro

Ciudad de México

Aquel grito no sólo emocionó a miles de personas que se hicieron a la mar para heredar su título, fama y riqueza, sino también a fanáticos de todo el mundo, que han seguido la historia creada por Eiichiro Oda desde que fue publicada por primera vez como manga en 1997.

10 EPISODIOS

Hasta la fecha se han lanzado 1090 capítulos escritos de One Piece, 1073 de su anime y ya estrenó en Netflix 10 episodios de su adaptación en acción real, sobre la aventura del pirata Monkey D. Luffy junto a su tripulación, los "Sombrero de Paja".

"Me emociona que la gente que no conecta tanto con los maga o el anime puedan experimentar One Piece de una manera que es potencialmente más fácil de digerir", compartió Emily Rudd, quien da vida a la navegante Nami, en entrevista durante la pasada edición de Tudum 2023: Un Evento Global Para Fans organizado por Netflix en la ciudad brasileña.

"Es imposible que mires este show y no pienses que puedes hacer cualquier cosa. Es acerca de encontrar la familia y apoyarse el uno al otro a perseguir sus sueños y ser la mejor versión de ti, es algo que todo el mundo debería ver".





PERSONAJES

Enfrentar enemigos poderosos, monstruos y a la marina no le preocupa a Monkey D. Luffy, que con su característico sombrero de paja puesto asegura se convertirá en el nuevo rey de los piratas.

Luffy no es una persona normal, pues comió la fruta del diablo gomu gomu que lo transformó en un hombre de goma, por lo que puede estirarse a voluntad y hacer rebotar las balas en su cuerpo.

Pero más que confiar en su habilidad, cree que lograr su sueño depende de conseguir "nakamas" (compañeros), algo con lo que conecta el mexicano Iñaki Godoy, quien tuvo la aprobación del mismo Eiichiro Oda.

MUCHA HISTORIA

La primera temporada del proyecto adapta la saga del East Blue, donde se presentan los primeros reclutas para la tripulación.

Así entran el "Cazador de Piratas" Roronoa Zoro (Mackenyu), que quiere ser el mejor espadachín del mundo; la "Gata Ladrona" Nami, que desea dibujar un mapa del mundo; el tirador Usopp (Jacob Romero), que ambiciona volverse un bravo guerrero del mar y el cocinero Sanji (Taz Skylar), que sueña con llegar al mar legendario All Blue.