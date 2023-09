Paro laboral educativo; exige Sindicato apoyos y pagos para maestros

Más de 65 mil maestros de Tamaulipas se fueron a paro laboral a petición del Sindicato Nacionales de Trabajadores de la Educación (SNTE) Sección 30, al no recibir respuesta positiva de las autoridades gubernamentales sobre un pliego petitorio entregado a la SET.



A través de grupos de maestros se giró la indicación a petición del SNTE, a no acudir a las aulas y presentarse a las 7:00 horas en las oficinas de la Secretaría de Educación de Tamaulipas para exigir se respeten sus derechos laborales y les cumplan todas las peticiones, que empezó con 11 por la mañana y para la noche se duplicaron a 22.

En conferencias de prensa la noche de este martes, el secretario general del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, dijo que el paro de labores lo van a determinar los maestros.

"Aquí hay la libertad total, ellos lo van a decidir. Yo no los voy a obligar, yo voy a comunicarles lo que hicimos este día y la respuesta que damos al doctor Américo Villarreal. Así que cada quien tiene su criterio; el hubiera no existe, se es o no se es, y yo soy", dijo.

Arnulfo Rodríguez Treviño, líder del SNTE en Tamaulipas.

Insistió que las exigencias no son contra alguien en particular, sino contra las acciones que han tomado las autoridades educativas, que no les han respetado sus derechos laborales, y les dan un trato "déspota".

"Los maestros tenemos un dolor, y no nos respetan, se creen dueños de la Secretaría de Educación los funcionarios, y hay que poner un alto. Que se respete la dignidad del maestro y nada más".

Ante la efervescencia de los maestros presentes en el plantón frente a las instalaciones de la SET, dijo: "Yo no voy a entregar al magisterio y lo malo es que los que mandan a golpetear son de Tamaulipas, y así me tocó y me gusta".

Para concluir pidió a los maestros no tener miedo sobre las respuestas de la SET o el gobierno por el paro y las manifestaciones que hicieron durante el martes.

"No tengan miedo, cuando nos asiste la razón hay que entrarle".

"No existen razones jurídicas, morales o laborales para la suspensión": SET

A los pocos minutos, la SET emitió un comunicado en el que aseguró que no existen razones jurídicas, morales o laborales para la suspensión de labores y afectar el derecho a la educación de cientos de miles de alumnos de Tamaulipas.

La dependencia aseguró que ha sido respetuosa con los derechos laborales del Sindicato y se ha buscado el diálogo para llegar a un acuerdo entre ambas partes, por lo que llamó a la cordura.

"Tenemos la certeza de que en tu calidad de Jefe/a de Sector, Supervisor/a, Director/a y Docente tomarás la decisión que dignifica tu profesión; protege los derechos de tus alumnos y alumnas, respeta la normatividad y es lo mejor para la comunidad a la que perteneces.

El espacio para el diálogo estará siempre abierto", se lee en el oficio.

Agrega que las niñas, niños y jóvenes tienen derechos que deben ser respetados, y los maestros están obligados a cumplir con sus responsabilidades laborales y profesionales frente al aula.

Es ahora un campamento de resistencia apoyado por los trabajadores de la educación.