Adelantan inscripción y provocan molestias

Directivos de diversas escuelas en Reynosa adelantaron los procesos de inscripción del ciclo 2023-2024, con la entrega de fichas a los padres que comprobaron vivir cerca del plantel o que ya tenían hijos matriculados.

Durante la semana que acaba de concluir, en colonias como La Presa, Rodríguez, Valle Soleado, Paseo de las Flores, Lázaro Cárdenas y otras, los padres acudieron a buscar cupo, pero una gran parte sin lograr el objetivo, lo que les causó molestia.

Los padres, que hasta el momento cuentan con una ficha para inscribir a sus hijos en el próximo ciclo, son aquellos que comprobaron vivir cerca del plantel o que tenían hijos ya cursando en primero o segundo grado.

Sin embargo, al no contemplar a los hermanos de quienes ya cursan el tercer grado, hubo inconformidad.

El nivel de mayor saturación es el de secundaria, de acuerdo al Centro Regional de Desarrollo Educativo (Crede).

LAS QUEJAS

"No he podido inscribir a mi hija, porque en la secundaria donde está su hermano, ya no aplicó el criterio de parientes, y no sabía que habían puesto fechas para acudir con comprobantes de domicilio, así que tenemos que esperar a ver si hay lugar libre", dijo Marisol, afectada.

El calendario oficial indica que las inscripciones definitivas deben generarse entre el primero y 15 de febrero, por lo que la entrega de fichas que se realizó antes iría en contra de las propias reglas oficiales.

La secundaria 59 ´Rodolfo Treviño Castellanos´ fue una donde se registró molestia de padres de familia.

"Los directores nos dijeron que los criterios fueron de la SET, que por eso no podíamos inscribir a nuestros hijos, aunque sus hermanos fueran en tercero", agregaron quejosos.

La Secundaria Técnica 44 y la Secundaria 9 son otros de los centros con gran saturación y demanda, por ello, directivos colocaron carteles afuera para guiar a los padres de familia, esperando que el primero de febrero se oficialicen las inscripciones.

Para complicar la situación, los planteles están obligados a crear grupos de máximo 38 estudiantes, de acuerdo con las normas de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET).