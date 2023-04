Denuncia abusos de Director de Tránsito

A partir de mostrar su desacuerdo con ciertas exigencias al interior de la Dirección de Tránsito Local, la agente Tomasa Márquez, ha enfrentado acoso, presiones y toda clase de obstáculos, para forzarla a renunciar.

En entrevista con EL MAÑAÑA de Reynosa, dijo contar con varios años ya de servicio, expresando que episodios relacionados con la prestación de su labor le motivaron la animadversión de su superior, Mario Soria Stamatio.

Pero fue a raíz de haber iniciado su defensa laboral ante asesoría jurídica externa y un expediente iniciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (Codhet), que se ha intensificado el acoso y las presiones.

Cuando le solicitó información personalmente por su suspensión laboral, turnada a Recursos Humanos del Ayuntamiento, el Director Mario Soria se limitó a decirle que él no era abogado, sino licenciado en Ciencias Políticas, egresado de Estados Unidos y su caso no le competía.

Una cuota de 15 infracciones diarias se le exige a cada elemento de Tránsito en Reynosa, so pena de ser arrestados por incumplir la orden.

CUOTAS A CUMPLIR O CASTIGO

En la entrevista, la agente de Tránsito Municipal, Tomasa Márquez, acusó que ha recibido presiones, acoso y discriminación como mujer.

Y explica que Mario Soria la acosó con presiones laborales, quitándola de patrullera o agente de apoyo peatonal, cuando se inconformó por la exigencia de reunir al menos 15 infracciones diarias como cuota, que, al no cumplir la demanda, fue sometida a suspensiones y arrestos al igual que otros compañeros.

Denunció que cada agente de Tránsito Municipal debe entregar al día 15 infracciones, so pena de ser sancionados con arresto o modificaciones en su turno laboral y acumular "puntos negros".

Revela presiones y acoso laboral en Tránsito Municipal.

ACEPTA MOLESTIA CIUDADANA

La entrevistada admitió que tuvo que cumplir con esa exigencia de multas e infracciones, aún y cuando en varios casos no había fundamento, dando la razón a los ciudadanos de su molestia y enojo contra los agentes de Tránsito Municipal.

"Nos exigen cumplir una cuota; tenemos que cumplir o pagamos las consecuencias; por inconformarme y no permitir esto, me suspenden, no me aceptan pase de lista y me remiten a Recursos Humanos, en donde no me resuelven ni dan audiencia", declaró.

"Por consejo de mi abogada, me presentó a mi turno, no he sido notificada de mi baja o suspensión y es difícil, pues son presiones para acusarme de faltas y tener motivos para despedirme", agregó.

Tomasa Márquez, expuso que inició un recurso de queja ante la Comisión de Derechos Humanos, pues no hay definición laboral de su caso y solo enfrentan presiones y obstáculos.

Ayer sábado, se presentó al edificio de Seguridad Pública Municipal a pase de lista, pero su superior se lo impidió y le solicitó abandonar la estancia y dirigirse a Recursos Humanos.