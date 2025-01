Salva joven a Hanne en medio del fuego

Por: Guadalupe Salas

Enero 21, 2025 -

La valiente acción de Mitzi Alexandra Vega Leandro, una joven de 22 años, destacó como un acto de heroísmo salvando la vida de su vecino Hanne, hijo de Doña Lichita, quien no puede caminar debido a su discapacidad, en medio de la tragedia, destaca el acto de heroísmo de Mitzi, quien desde muy pequeña mantiene una amistad cercana con la señora.

Recordó con emoción el momento en que decidió actuar. "La conozco desde que tenía cuatro años. Doña Lichita es como una abuelita para mí, vivimos en la misma calle, es una amiga de toda la vida", expresó entre sollozos mientras narraba su experiencia.

El incendio comenzó alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando ella salió a pedir ayuda a sus vecinos, fue entonces que Mitzi, al escuchar el caos y ver el peligro, no dudó en lanzarse a la acción.

"Sin pensarlo, me nació un impulso, yo no lo pensé dos veces, corrí a ayudarlos, vi a Hanne, que no puede caminar, y lo cargué como pude y lo tomé en mis brazos y lo saqué de ahí, fuera de peligro", relató, visiblemente conmovida por el recuerdo de ese momento tan crítico.

A pesar del peligro, Mitzi, madre soltera y trabajadora en una maquila, no dudó en arriesgar su vida para salvar a una familia que, para ella, es como la propia. "Ellos son parte de mi vida, parte de mi historia, no pensé en nada más que en salvarlos, todo lo fue muy rápido", afirmó.

La joven, que ahora pide la solidaridad de la comunidad, hizo un llamado a la ciudadanía para ayudar a la familia de Doña Lichita, que perdió todo en el incendio.

"Cualquier ayuda, por pequeña que sea, sirve. Todo cuenta. Necesitan ropa, pañales, alimentos, materiales para reconstruir su casa. Es una familia que lo perdió todo y, como comunidad, debemos estar unidos para apoyarlos", expresó Mitzi.

Este acto de valentía resalta no sólo la solidaridad de los vecinos de la Colonia Hidalgo, sino también el gran corazón de Mitzi, quien sin pensarlo se lanzó al fuego para salvar la vida de quienes considera su familia.

En un mundo donde las tragedias pueden generar desesperanza, su historia de heroísmo y humanidad deja una luz de esperanza en la comunidad.