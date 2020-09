Lo nuevo sale en 2021

Liam Gallagher Alista su tercer álbum en solitario

Ciudad de México.- Liam Gallagher reveló que su tercer álbum en solitario se lanzará hasta 2021 pero que compartirá su primera canción en algún momento de este año, según información de NME.

El ex líder de Oasis lanzó su primer disco en solitario en 2017 As You Were y en septiembre del año pasado nos presentó su último álbum Why Me? Why Not.

La información de su próximo lanzamiento fue dada por el cantante cuando un fan en Twitter le preguntó a Gallagher si el tercer álbum saldría este año o el próximo.

"El próximo año, pero te daré una pequeña melodía este año para animarte", respondió Liam.

Gallagher fue anunciado como uno de los seis artistas principales del Reading and Leeds del próximo año ayer por la noche, estaba programado para encabezar la lista en 2020, antes de que el evento fuera cancelado debido a la crisis del coronavirus.

Mientras tanto, el cantante confirmó una nueva fecha reprogramada de su espectáculo gratuito en Londres para los trabajadores del NHS, que se anunció en abril y que inicialmente tendría lugar en octubre. Ahora que se celebrará el próximo mes de mayo, el concierto también contará con Primal Scream como soporte.