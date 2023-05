Goza TOMORROW X TOGETHER éxito supersónico

CIUDAD DE MÉXICO

"El hecho de que actuemos en recintos más grandes simboliza el crecimiento de la banda en la escena musical mundial y el vínculo cada vez más fuerte entre nuestros fanáticos.

"Como somos conscientes de la mayor duración del espectáculo, de las dificultades de actuar en un escenario más grande y de mantener la energía, nos comprometemos a estar en sintonía con el objetivo primordial de mostrar el máximo", aseguró SOOBIN.

Los intérpretes de "Devil By The Window" se sienten agradecidos con agrupaciones, como BTS y Super Junior, que les abrieron el camino para que su género musical sea tan reconocido a nivel global.

"Puedo sentir la expansión y el crecimiento del K-Pop, especialmente en las giras. Estoy muy agradecido a la generación anterior de grupos de K-Pop que allanaron el camino para los actuales, como nosotros", continuó TAEHYUN.

Act: Sweet Mirage se presentó el sábado y domingo en el estadio BMO, con capacidad para 22 mil personas, en Los Ángeles, California.

Pero las MOA (Moments of Alwaysness) mexicanas, como se le conoce a su club de seguidoras, tuvieron la oportunidad de disfrutar del espectáculo, que dura aproximadamente tres horas, fue transmitido en vivo en 98 cines del país, en ciudades como Guadalajara, Puebla, Cancún, Tijuana y Monterrey y la Ciudad de México.

"Aunque no estamos visitando el país, me alegro de que MOA en México puda disfrutar del concierto. Nos sentimos muy agradecidos por su ardiente apoyo a nuestra música donde quiera que estén y en cualquier idioma que hablen", expresó YEONJUN.

La boyband que ha logrado colocarse en lo alto de las listas de popularidad con temas como "Crown", promete un recital de calidad y la exposición de un mensaje positivo.

"Nuestros conciertos están diseñados para resaltar los mensajes que queremos a través de la lista de canciones, la coreografía y la ropa.

"Nuestro personal de gira es increíble con los efectos visuales y la iluminación. Saben cómo exaltar el ambiente. Creo que la colaboración de todo el talentoso equipo nos ayuda a mejorar y perfeccionar el espectáculo", contó BEOMGYU.

Después del lanzamiento de su EP, The Name Chapter: Temptation, bajo el sello Big Hit Music, mismo que el de bandas como BTS, los chicos de TOMORROW X TOGETHER se encuentran disfrutando de su nueva etapa pero siempre con mira al futuro, dispuestos a seguir haciendo música.

"Siempre nos esforzamos por ser fieles a nosotros mismos y a la música que sacamos porque creo que somos queridos por las canciones con las que los jóvenes y las generaciones actuales pueden empatizar. Desde la desgarradora historia de amor hasta la aventura en busca de la propia identidad", resaltó YEONJUN.

"Han pasado cuatro años desde que debutamos, pero siento que hay mucho que no hemos experimentado todavía. Todavía hay muchos países en los que no hemos tenido la oportunidad de actuar", remató HUENING KAI.

ASÍ LO DIJO