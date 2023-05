Bizarrap y Peso Pluma colaboran y presentan la "Music Session #55"

CIUDAD DE MÉXICO

A través de sus redes sociales el productor argentino Bizarrap, quien ya probó el éxito mundial gracias a sus colaboraciones con Shakira y el rapero español Quevedo, anunció su siguiente sesión musical, en la que colabora nada más y nada menos que con Peso Pluma, el joven mexicano que ha desatado la euforia con sus corridos tumbados

La noticia la dio a conocer el artista argentino por medio de un peculiar video de stop motion, en el que tanto "Biza" como el cantante de la "Doble P" salen convertidos en ratas. Además, el corto está plagado de algunas referencias sobre las canciones que el argentino ha creado al lado de grandes exponentes de la música como Arcangel, Residente y por supuesto la barranquillera.

"Peso Pluma x BZRP #55", dice al final del clip que publicó en su cuenta oficial de Instagram, además de que también reveló que será este miércoles 31 de mayo, cuando sus fans puedan escuchar el tema completo, mismo que ya se ha convertido en el más esperado.

Lo que sigue siendo una gran incógnita para el público, es la hora en la que el tema saldrá a la luz, pues hasta el momento ni Bizarrap ni Peso Pluma han dado más detalles y mucho menos un adelanto de la letra o la música, como sí ha ocurrido en otras ocasiones.

Como era de esperarse la noticia no tardó en generar todo tipo de reacciones, desde quienes celebraron ya el éxito que estos dos fenómenos de la música tendrán, hasta quienes no se mostraron muy felices con la noticia: "¿Compa que le parece esa rata?", "México en la casa", "Y la quesorrap", "Biza bélico", "Caíste bajo Biza", "Será algo histórico", "No jodas, que asco", "Se rompe todo", "No estamos preparados para esto todavía", "Se pudrió todo", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe destacar que el intérprete de "La bebé" será el primer artista mexicano en sumarse a la ya larga lista de sesiones musicales, lo que lo coloca, una vez más, como el más influyente de estos tiempos.