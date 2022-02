Llevan monopolio de taxistas a AIFA

"Habrá una base de taxis por definir y Uber podrá entrar a dejar pasaje, pero no recoger, hasta que logren un acuerdo", confirmó.

Los servicios de plataformas como Uber, Cabify o Didi podrán entrar a dejar pasajeros, pero no podrán recoger servicios, confirmó ayer el General Isidoro Pastor Román, director general operativo de la terminal.

Pastor señaló que para suplir la falta de transporte público se negocia con una empresa de camionetas y camiones que ofrezca el servicio de traslados desde nueve puntos de la Ciudad de México, entre ellos Periférico, Santa Fe, Auditorio Nacional o Indios Verdes, por ejemplo, a un costo de entre 50 y 150 pesos.

Ayer todavía no mencionó a ninguna empresa con la que hayan firmado, pues dijo que aún queda un mes y medio y que es posible que alguna otra llegue con una mejor propuesta para cuidar el bolsillo de los usuarios.

Durante un recorrido guiado por la nueva terminal, el General anticipó que para el 21 de marzo, día de la inauguración, tienen confirmadas cuatro rutas y ocho operaciones nacionales, además de "dos o tres" llegadas internacionales de carga.

Volaris en las rutas a Tijuana y Cancún, y VivaAerobus para Monterrey y Guadalajara, precisó.

"La decisión de que no haya vuelos internacionales no es de la empresa, es de las aerolíneas", sostuvo.

Debido a las pocas operaciones, reconoció que la terminal tendrá que ser subsidiada con recursos públicos por lo menos hasta 2026.

A pesar de ello, informó que se les autorizó una Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) 50 por ciento menor a la del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para atraer usuarios.

"(Mientras va a ir consumiendo recursos presupuestarios), como cualquier negocio", señaló.

Como puntos a favor para conseguir la autosuficiencia, mencionó la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México.

"Para que ustedes se den una idea, en las últimas semanas el aeropuerto de la Ciudad de México tuvo mil 25 operaciones diarias, con 60 que nos manden para acá estamos logrando esa primera proyección y con 120 estaríamos logrando el punto desequilibrio", añadió.

Por otro lado, dijo desconocer por qué las obras de conexión terrestre que estuvieron bajo la responsabilidad del Gobierno del Estado de México y de la CDMX, así como de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no están todavía terminadas.

"No me han expresado los inconvenientes por los que no han terminado. Lo que sé es que el Presidente ha invitado a todas estas empresas y a los Gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México para que tomen como ejemplo el trabajo que están haciendo los ingenieros militares", subrayó.