Llega a México

Con esos grandes músculos que lo caracterizan, la fuerza extrema que posee y su ferocidad, Dwayne Johnson, "La Roca", suele ser el temido en la mayoría de sus películas.

Pero cuando debe enfrentarse a un gorila, un lobo y un cocodrilo gigantes, con increíble resistencia, capacidad de regeneración y alta bravura, hasta éste héroe se ve pequeño.

SIN MIEDO

Aún así, con su personaje en la cinta Rampage: Devastación, el actor demuestra que no le tiene miedo a nada y que está dispuesto a sortear escombros y saltar de un avión en picada con tal de salvar a un amigo.

"Me dijo: ´Quiero que todo sea más sucio, que me apaleen más, ser una desastre más grande y más asustado porque mira estos monstruos´. Y pensé: ¡Bien, qué bueno, eso es lo correcto y la manera en que deberíamos hacerlo!´

"Estaba muy emocionado porque él es una estrella de acción y a veces tienen esta actitud de ´yo no me asusto´. Y Dwayne me dijo: ´voy a estar corriendo por mi vida´. Eso estaba padre y era único", compartió el director de la cinta, Brad Payton.

BASADA EN VIDEOJUEGO

Basada en el videojuego homónimo, la historia se centra en Davis Okoye (Johnson), un primatólogo que confía muy poco en las personas, pero ha logrado un lazo indescriptible con George, un gorila albino que salvó de cazadores furtivos.

No obstante, debido a una tecnología basada en la edición genética, el simio comienza a cambiar y se transforma en un arma de destrucción.

"Es un animal inocente y mi mejor amigo por lo que me duele mucho lo que le sucede porque sé que es infeliz y lastimado por no saber qué pasa.

"Esos momentos realmente me conmovieron porque tengo una buena relación con los animales que tengo en casa y odiaría ver que los lastimen. Pero otras escenas en las que me identifiqué con mi personaje fueron en las que pateaba traseros", dijo el protagonista vía satelital.

Y al parecer "La Roca" no tuvo empacho en recibir una buena tunda de azotes con tal de mostrar a un héroe de acción sensible que más allá de querer salvar la jornada lo que más anhela es recuperar a su amigo gorila.

Con esta trama, acción y las actuaciones de Naomie Harris y Jeffrey Dean Morgan, Rampage: Devastación estará en las salas de cine del país a partir de mañana.