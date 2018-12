¡LLEGA INSPIRADO!

Guadalajara, Jalisco

Sergio Romo reportó con los Charros de Jalisco y se une a una lista de de peloteros mexicanos en Grandes Ligas que juegan en la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico.

Casos como el de Daniel Castro con los Águilas de Mexicali, Jaime García con los Naranjeros de Hermosillo, Christian Villanueva con los Yaquis de Ciudad Obregón y Óliver Pérez con los Tomateros de Culiacán, se pueden ver este mes en la pelota invernal mexicana, pero ¿porqué el beisbolista mexicano está decidiendo venir a jugar al Pacífico?

"Hay pasión de seguir jugando, ninguno de nosotros podemos estar sin jugar y hay que seguir mejorando y para mi mejorar es estar jugando, es estar arriba del montículo. También es una oportunidad de que nos vean, de conseguir una oportunidad de regresar o de ir por primera vez (a las Mayores)", señaló Romo.

El cerrador se prepara para debutar la próxima semana con los Charos y en lo que sube a la loma, repasó lo que fue su temporada 2018 con los Rays de Tampa Bay.

"Fue una temporada llena de experiencias nuevas, medio extrañas, pero muy divertidas, nos tocó jugar en la tercera base, abrir juegos, cerrador, preparador, relevos intermedios, me tocaron muchas cosas lindas y nuevas. El niño que lleva adentro Sergio Romo estaba muy contento", comentó.

"Regresé a mis tiempos cuando jugaba de niño, cuando jugaba tercera (base) o short (paradas cortas), me dio mucho gusto poder compartir eso".

El ganador de tres anillos de Serie Mundial con los Gigantes de San Francisco cumplió 10 años en el beisbol de Grandes Ligas.

"Es una bendición que me ha dado Dios por la carrera que tengo, muchas experiencias lindas y únicas que no le pasa a mucha gente, he logrado mucho, he sufridos otras, no ha sido todo color de rosa, pero ha sido un camino que no lo cambio por nada y más por las amistades que tengo, por el decir que soy pelotero de Grandes Ligas y que soy campeón mundial. Son bendiciones que quiero compartir y por eso llego contento todos los días, listo para trabajar", dijo.

La temporada pasada, Romo participó en seis juegos con los Charros, donde lanzó seis entradas y consiguió dos salvamentos, dio 5 ponches y terminó con un PCLA de 3.00.