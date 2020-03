Limitan el acceso a la Fiscal

La Oficina Fiscal se suma al protocolo sanitario de no saludar de mano, no abrazarse y evitar los besos e implementó medidas de seguridad para el acceso al edificio tanto de logística como de asepsia.

Raúl López, jefe de la dependencia, explicó en entrevista con EL MAÑANA que derivado de la contingencia por el coronavirus, a los contribuyentes se les aplica gel antibacterial de manera directa con el personal.

Además, se está creando consciencia mediante la colocación de carteles con mensajes alusivos como no saludar de mano, no abrazos y no besos para evitar la infección por Covid-19 y en el tema de ingreso a la oficina, se están manejando turnos de 30 personas cada media hora para poder tener un manejo holgado, libre y despejado para que las personas no estén tan apretadas.

"Pido la comprensión a todos los contribuyentes de que tenemos que tomar este tipo de medidas. Tal vez exageramos, pero es mejor mil veces exagerar que luego lamentar", dijo.

López agregó que espera que este método siga funcionando bien y seguirán manteniéndose bajo esa política hasta que el gobernador del Estado lo decida.

Respecto a la respuesta de los contribuyentes a estas medidas, el funcionario indicó que es difícil que todos estén de acuerdo cuando se trata de una medida de esta dimensión, pero después de todo entenderán que es por su bien.

"Acudo a la comprensión de todos. Es algo que no podemos evitar, es algo que escapa de nuestro control e inclusive este tipo de oficinas que tienen mucha demanda de servicio, hasta pudieran ser cerradas.

"Sin embargo estamos abiertos pero bajo esa política de atención. En los bancos está pasando lo mismo. Hay algunos en los que no pasa nadie hasta que no sale alguien.

"Entonces, nosotros tratamos de que no se haga tanta fila afuera y sólo pedimos que acaten las precauciones correspondientes, pues no es igual estar en un lugar cerrado que estar en un lugar abierto", concluyó, no sin antes recordar que para evitar la aglomeración de los contribuyentes, solamente se permite el acceso al interesado que realizará el trámite correspondiente.

