Lidera tapatío el Abierto Mexicano

Alvaro Ortiz impuso la bandera tricolor en lo más alto tras la segunda ronda del Abierto Mexicano de Golf.

El tapatío confirmó ayer en el campo de Estrella del Mar su condición de favorito al terminar como líder en solitario luego de lograr una ronda de 68 golpes (-4) que le entregó una total de 132 impactos (-12) suficiente para sacar apenas un contacto de ventaja sobre el argentino Jorge Fernández y el estadounidense Ben Cook, quienes le acechan en el segundo lugar.

"Las condiciones fueron muy complicadas, incluso me sorprendí de ver que no hubo scores tan bajos en la mañana. Me siento bien, sólido y muy motivado para demostrar que puedo ganar el torneo", explicó Álvaro.

Además de Ortiz, Raúl Pereda, Fernando Cruz Valle, Emilio González y Juan Carlos Benítez y el amateur José Cristóbal Islas fueron los golfistas mexicanos que lograron superar el corte.

En la LPGA, la capitalina Gaby López logró mantenerse en competencia en el KIA Classic de forma ajustada en el sitio 50, con un total de 146 golpes (+2).

En tanto, en el Korn Ferry Tour, los tricolores José de Jesús Rodríguez y Roberto Díaz se ubicaron en 14 y 60, respectivamente.