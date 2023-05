Alonso y Sainz Jr., se enfurecen con el mexicano

Alonso le informó a su ingeniero que realizaría la misma acción cuantas veces pudiera, como una forma de regresarle el favor al tapatío.

"Estos tipos son increíbles, increíbles. No me importa, me quedaré en la línea de trazada en todas las vueltas lentas", expresó Alonso.

Para la P2, nuevamente Pérez causó molestias a otro español que intentaba marcar el mejor registro con el Cavallino Rampante.

"No sé qué hizo Checo, abramos uno más, pero Checo me adelantó fuera de la pista", dijo Sainz Jr.