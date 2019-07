Liberarán 63 mdp para el campo

Ciudad de México.

Productores del campo lograron un acuerdo con el gobierno federal para que se liberen 63 millones de pesos para programas de este sector, indicó Roberto Candelas, vicepresidente del Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas.

Luego de realizar una jornada de movilizaciones y bloqueos carreteros en 23 estados del país, integrantes de organizaciones campesinas acordaron reunirse en el transcurso de la siguiente semana para oficializar la liberación de los recursos, los cuales fueron asignados por el Congreso de la Unión a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en el presupuesto de egresos del 2019.

Roberto Candelas explicó a El Universal que levantaron las manifestaciones en los diferentes puntos carreteros del país luego de que el gobierno federal se comprometió a atender las demandas de las organizaciones; indicó que los acuerdos deberán de firmarse de manera pública para que los recursos se apliquen lo más pronto posible.

"El presupuesto que las comisiones de agricultura de las cámaras de Senadores y Diputados son 63 millones de pesos asignados a la Sader que no han liberado, ellos dicen que sí los han liberado a programas sociales pero no vemos que llegue a los productores. El dinero se encajonó, no se han abierto ventanillas, para recibir los proyectos productivos", subrayó.

Detalló que será a través del diputado Eraclio Rodríguez Gómez, presidente de la comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, quien les informará sobre la fecha de la reunión, a la que se prevé que asista el titular de la Sader, Víctor Villalobos, y algún representante de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Respecto a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en las que señaló que su gobierno no cedería ante las demandas de los campesinos, el líder agrario comentó que el mandatario "está mal informado" y confío en que los acuerdos se cumplan.

"Es su modalidad no nos extraña, de hacer sus declaraciones siento que no está siendo bien informado, quisiéramos pensar que sea eso y no una imposición no queremos pensar mal, pensamos que está mal informado", apuntó.

Desde minutos antes de las nueve de la mañana integrantes del Comité Nacional Sistema Producto Oleaginosas comenzaron a movilizarse en distintos puntos carreteros del país en demanda de que se liberen mayores recursos para el campo.

De acuerdo con Caminos y Puentes Federales (Capufe) algunos de los puntos afectados fueron la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México donde manifestantes realizaron cierre de la circulación.

También se registraron manifestantes, sin afectar la circulación, en la autopista México-Cuernavaca, México-Puebla y México-Pachuca a la altura de la caseta de Ojo de Agua.

Advierte AMLO que no cederá a las amenazas

>Ante el amago de un paro nacional convocado por organizaciones campesinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que su gobierno no cederá aunque sean las "amenazas más atrevidas" y los recursos se entregarán de manera directa a los productores.

>"Si hay bloqueos, protestas, inconformidades, no vamos a ceder en nada. Ahórrense el tiempo, eso ya no se acepta. Pueden ser las amenazas más atrevidas, si no hay razón, justicia, no se atienden", dijo el mandatario en su conferencia de prensa mañanera.

>El presidente López Obrador señaló que las inconformidades que existen son porque ya no se entregan apoyos a las organizaciones.

>"Era el colmo, se entrega apoyo hasta las llamadas ONG, se quedaba mucho dinero en la intermediación o por actos de corrupción y los líderes con sus camionetas de lujo, cinto piteado, camisa, tienen que irse acostumbrando, se acabó, se acabó el moche, el apoyo será directo", insistió.

>Recordó que como opositor fue un rebelde, pero siempre con causa.