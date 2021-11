Lewis Hamilton, de lo ´devastador´ a espectacular

Un día antes, la polémica llegó al garage de Mercedes cuando el alerón trasero del auto #44 no pasó la prueba y el riesgo de la descalificación del británico era alta.

Reunión de pruebas, declaraciones de los ingenieros y de Hamilton, así como una supuesta mano mágica que tocó el monoplaza, influyeron en la decisión final que determinó que el vigente monarca largara último en la Sprint Race.

"Definitivamente fue difícil. Creo que mientras el equipo trabajaba delegando con los comisarios, yo intentaba trabajar con mis mecánicos e ingenieros y mantener la moral alta. Y solo enfocarse en el trabajo en cuestión.

"Y no pensar en eso. Cuando me enteré del resultado fue devastador, pero debes mantener la cabeza baja y seguir trabajando. Rápidamente reinicié y me concentré en lo que puedo hacer", dijo Hamilton después de una demostración de rebase y de velocidad a bordo de su W12.

La experiencia que Lewis ha adquirido al ganar sus 7 campeonatos en la Fórmula Uno le han dejado varios aprendizajes, y gracias a su visión y talento logró recuperar 15 lugares para finalizar quinto.

¿Qué hizo mal Lewis Hamilton?

-La FIA comunicó la descalificación del británico Lewis Hamilton de la clasificación a la carrera sprint, por lo que largó último ayer, al no cumplir con las reglas respecto al alerón trasero.

-Existe un espacio entre las partes superior e inferior del alerón trasero. Si el DRS no está activado, este espacio debe estar entre 10 y 15 milímetros, aspecto que cumplió. Sin embargo, cuando se activa el DRS, que eleva el elemento superior del ala a una posición más plana, el espacio debe estar entre 10 y 85 milímetros, regla que el monoplaza de Hamilton incumplió.

-Además, el neerlandés Max Verstappen se hizo acreedor a una multa por 50 mil euros por tocar el monoplaza de Hamilton en el parque cerrado y sin autorización.

-La decisión de parte de los comisarios se dio luego de revisar los videos donde Verstappen toca el vehículo del británico, algo prohibido en el reglamento de la FIA.