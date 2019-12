Les falla pronóstico con dólar

Lo cual quiere decir que las personas le piensan más para comprar y eso se refleja tanto en el comercio local como en el americano . Jorge Aguirre Vázquez, propietario de casa de cambio

Matamoros, Tam.- La cotización del dólar no ha superado los 19.50 pesos a la venta, pese a que se estimaba que en este mes de diciembre subiera o rebasara los 20 pesos que por fortuna no ha sucedido y esto se debe a que la demanda no ha sido exagerada, afirmó Jorge Aguirre Vázquez.

El empresario en casas de cambio de esta frontera, señaló que a pesar de que estamos en el mes de diciembre, que es uno de los mejores de venta durante el año, la demanda del dólar ha sido baja hasta esta fecha.

"Lo cual quiere decir que las personas no están despilfarrando su dinero, le piensan más para comprar y eso se refleja tanto en el comercio local como en el americano, que aunque lucen llenos, las ventas no han disparado como en otros años", dijo.

Destacó que se espera que la tercera semana de diciembre que es cuando las empresas terminan de pagar el aguinaldo, se dispare un poco la demanda de dólares pero no creemos que esto vaya a provocar que aumente la cotización.

Recordó que de todas formas si ha habido actividad cambiaría en las últimas semanas y esto se puede reflejar también en las largas filas que se tienen en los diferentes cruces internacionales de esta frontera.

Agregó que no se prevé desabasto del billete verde, considerando que la comunidad del Valle de Texas sigue viniendo a consumir a Matamoros y con ello originan que haya circulante de esta moneda extranjera en esta frontera.