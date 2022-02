Le quedan secuelas leves

"Me encuentro feliz, ya pasé el Covid, salí negativo, y doy muchísimas gracias a Dios. Aunque fue un Covid ligero, tuve dos días en los que me sentí muy mal", indicó.

"Fue una sensación fuera de lo normal, algo impresionante, que no se lo deseo a nadie".

Y compartió que tiene algunas secuelas.

"He hablado con los médicos porque todavía mi respiración cuando camino me agito un poco, a veces (me da) un poquitito de tos, me dicen que son las secuelas normales.

COMPARTE SU EXPERIENCIA

"Y yo quería decirles con todo mi corazón que respeto muchísimo a la gente que no cree en la vacuna, pero vacúnense, esa es una opinión mía, personal, que quiero decirle al público porque lo quiero, porque se ha preocupado por mí, porque le agradezco a todos los que se preocuparon", agregó.

Fue una experiencia que ahora sí puede compartir, dijo Lucía.

"Y el no vacunarse puede ser un final muy trágico", declaró.

Haber sido una víctima más del virus le dejó una reflexión.

"Amar a Dios por sobre todas las cosas porque Él es el que tiene la última palabra. Y a mí me dijo: ´Síguele, vámonos, hay muchos planes, muchos proyectos que vienen´, pero primero está mi salud.