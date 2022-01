Le dan despedida

"No tengo las palabras para expresar lo que pasa por mi corazón con esta lamentable e inesperada noticia. Dios sabe los tiempos de cada cual y cómo creyente fiel de sus designios acepto aunque dolorosamente el adiós de un gran amigo que supo sembrar buena semilla en mi corazón y que dio el fruto de la amistad eterna. Dios te tenga en su gloria mi querido Diego Verdaguer " – Marco Antonio Solís, cantante.

"Vuela alto, querido Diego. Siempre estarás presente. D.E.P." – Alejandro Fernández, cantante.

"Lamentamos profundamente la pérdida de #diegoverdaguer, estuvimos juntos hace poco cuando vinieron a nuestro concierto en Los Ángeles. Nuestro abrazo para @amandamiguels y su familia" – dúo Pimpinela.

"Todo mi cariño para Ana Victoria, Amanda y todos sus familiares y amigos. Nos deja un gran legado. Descanse en paz Diego Verdaguer" – Guadalupe Pineda, cantante.

"Diego Verdaguer... Te recordaré siempre... ¡Abrazo hasta donde estés!" – Angélica Vale, actriz.

"Querido @DiegoVerdaguer, en esta casa estamos consternados porque te nos adelantaste en el camino. Gracias por tu cariño, y por el disco tan precioso que le estabas produciendo a @JulianFigueroaG. Nos quedamos con tu música y con tus amadas @amandamiguels y @soyanavictoria. Vuela alto" – Maribel Guardia, actriz.

"Q.E.P.D. el querido Diego Verdaguer. Mis condolencias y abrazos cariñosos para @soyanavictoria, @amandamiguels y sus seres queridos" – Eduardo España, actor.

En 2019, Diego Verdaguer fue reconocido por la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) con una presea especial por sus 50 años de carrera.

"Hay que evolucionar espiritualmente y entender el significado de la vida", dijo Verdaguer a la AP. "Venimos a vivir una experiencia divina, venimos a aprender, venimos a entregarnos, venimos a perfeccionarnos, venimos a dar, venimos a ayudar, porque dando y ayudando te sientes mejor".

El cantante cumplió 50 años de trayectoria artística en 2019. Nació en Buenos Aires el 26 de abril de 1951 y debutó como solista a los 17 años con el sencillo "Lejos del amor", al que siguieron otros como "Yo te amo" y "Volveré".

Desde 1980 residía en México, país al que dedicó su álbum "Mexicano hasta las Pampas", nominado a dos Latin Grammy, y su continuación, "Mexicano hasta las Pampas 2", así como el disco en vivo "Mexicanísimos", del que lanzó dos volúmenes.

"Te puedo decir, soy más mexicano que nada. Amo a México, amo lo que México ha significado en mi vida, amo las oportunidades que México me ha dado", dijo el artista en una entrevista con The Associated Press en 2019.

Verdaguer conoció a Amanda Miguel cuando ella tenía 18 años y él 24. Su hija Ana Victoria, quien también es cantante, nació en 1983.

"Amanda Miguel ha sido mi inspiración desde que la conocí", dijo Verdaguer a la AP. "Valoro mucho todo lo que hemos hecho juntos como pareja, como artistas, como individuos".

En 1987, la pareja fundó Diam Music, con la que Verdaguer lanzó todas sus producciones hasta la fecha, incluyendo la más reciente, "Corazón bambino" de 2019, y un álbum que será editado póstumamente, "Por la libre".

Otros de sus éxitos fueron "Corazón de papel", "Que sufras más", "Creo solamente en ti" y "La ladrona", que llegó a los primeros lugares de popularidad en México, Estados Unidos, España e Italia.

Su primera hija

- En Instagram, María Gimena despidió a su padre con un emotivo mensaje de agradecimiento, el cual acompañó con una fotografía en la que ambos se abrazan.

- "Siempre te volveré a encontrar. Siempre mantendremos nuestro amor. Pese a todo, nunca nos soltamos la mano. Tú eres mi apoyo, y como tú dijiste, yo soy tu ángel. Un ser como tú siempre encontrará felicidad, crearás belleza y vivirás aventuras. Sigue pa, sigue creando. Gracias por ser mi papá, como dice la canción "Nena", eres mi primer gran amor. Gracias por ser el mejor abuelo para Malena y Elan los cuales te aman profundamente. Eres y siempre serás mi sol".

- María Gimena es fruto de su primer matrimonio con una mujer en ese entonces estudiante de derecho. Nacida en 1971 no convivió con sus dos padres como pareja pues se separaron cuando tenía apenas un año de nacida.