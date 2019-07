´Latin Lover´ entra al mundo de la prostitución

El actor y exluchador ya no será "Latin Lover", ahora lo pueden llamar "Mr. Porno", gracias a su papel en la segunda temporada de la serie "La Casa de las Flores", del director Manolo Caro.

El regio fue invitado a realizar una actuación especial en la historia de Netflix, cuya primera temporada dio mucho de qué hablar y por ello el director ya no sólo grabó la segunda entrega, incluso ya está trabajando en la tercera.

"Me fui a los Arieles a México y dicen que santo que no es visto, santo que no es adorado. Ahí vi al asistente de dirección de ´Roma´, lo conozco porque estuve viéndolo las dos semanas de rodaje de la película. Él está ahorita en ´La Casa de las Flores´ y me dijo: ´Latin, empieza la tercera temporada y hay trabajo para un personaje que dura una semana, ¿lo quieres hacer?´", comentó el actor.

HARÁ DEBUT EN LAS SERIES

Cuando recibió la oferta, dijo que desconocía de qué se trataba la serie porque no la vio, pero cuando se lo comentó a su familia, le hizo saber que se trataba de una producción exitosa.

Hace dos semanas tuvo su primer llamado y la experiencia fue muy agradable porque recibió un trato digno y generoso.

En la historia de Manolo Caro Latin interpretará a "Mr. Porno", el dueño de una sex shop.

"No conozco nada de eso (negocio para adultos)", comentó Latin sonriendo.

Para el luchador su participación en "La Casa de las Flores" representa su debut en el mundo de las series.

Confesó que antes ya había trabajado en la serie "Hoy voy a Cambiar" de Lupita D´ Alessio, pero por cuestiones de presupuesto su papel de Arturo "El Negro" Durazo fue recortado en la historia.

SU PERSONAJE

En la trama, "Mr. Porno" está al frente de su tienda para adultos y llega uno de los personajes a solicitar información.

"Yo no conozco a los personajes. Es un actor güerito, narizoncito, chavito, es un cuate que está buscando algo en la tienda, muy amable el chavito y talentoso", expresó.

"Fueron buenos anfitriones, me trataron de maravilla. De hecho yo me tenía que regresar a Monterrey con mis hijos, pero se atravesó eso y me dijeron: ´Quédate, nosotros te pagamos tu boleto de avión´. Me recibieron muy bien, de hecho fueron por mí al departamento porque la locación fue en Coyoacán y no quería perderme", agregó

Cuando conoció personalmente a Manolo, recordó, lo primero que le dijo fue que aunque se sabía su libreto de memoria, le pidió ayuda en caso de equivocarse.

"Ahí le quitas y le pones, no te preocupes, me dijo", contó el exluchador.

Le dan rienda suelta

Además del buen trato que le dio la producción de Manolo Caro, también lo dejaron explayarse en su papel