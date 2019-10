Las películas de Marvel no son cine´

Con más de 50 años de experiencia, Martin Scorsese es uno de los realizadores cinematográficos más importantes de la época. Actualmente, el director se encuentra promocionando su nueva película "The Irishman", misma que realizó en alianza con Netflix. Sin embargo, durante una entrevista, el director declaró no estar de acuerdo con los filmes que ofrece Marvel.

En una conversación con Empire, Scorsese habló un poco sobre algunas de las productoras de películas más acaudaladas de la actualidad. Cuando llegó el turno del MCU, el director brindó su opinión al respecto.

"No las he visto. Lo he intentado, ¿sabes? Pero eso no es cine. Honestamente, lo más que puedo pensar de ellas, considerando lo bien hechas que están y el buen trabajo que hacen los actores dadas las circunstancias, es que son un parque temático. No es el cine de seres humanos tratando de transmitir experiencias psicológicas y emocionales a otros seres humanos".

LE ´TUPEN´ A MARVEL

Cabe mencionar que este director no es el único que ha criticado las cintas de Marvel. Anteriormente Marc Maron, actor de "Joker", ya había declarado que el MCU eran películas para niños. De la misma forma, Jennifer Lopez comentó durante el Festival Internacional de Toronto que era complicado hacer películas fuera de grandes productoras como Marvel y que 3sta no se enfocaba en historias humanas o problemas de la vida.

DEFIENDE AL MCU

En contraste, la cabeza de Marvel Studios, Kevin Feige, ya ha defendido en varias ocasiones las cintas del MCU. En junio de 2018, el director general explicó que la falta de premios no era un referente de la calidad de los filmes.

"Tal vez sea fácil ignorar los efectos especiales o a la gente volando o las ganancias de billones de dólares. Creo que es fácil decir que ya te premiaron de cierta forma. Alfred Hitchcock nunca ganó como Mejor Director, así que está muy bien, pero no lo es todo. Yo prefiero estar en un lugar lleno de fanáticos involucrados".

Por su parte, "The Irishman", de Martin Scorsese, llegará a Netflix el 27 de noviembre.