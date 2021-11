Las arduas jornadas de trabajo le hacen bajar de peso

"Empecé medio ´chubbylón´, ya después por tanta madrina de todos los días de los llamados, fui bajando y bajando, pero padrísimo, creo que para el personaje estuvo genial", señaló el actor de 53 años.

ARDUAS JORNADAS

"Bajé de peso por los llamados, el trabajo de todos los días. Al final (el productor) José Alberto Castro me decía ´ya no más Eduardo, hasta ahí´, pero yo le decía ´créeme que yo ahora si no estoy haciendo gran cosa´".

Comentó que siempre ha sido un hombre comelón, cuyo delirio son los dulces.

Fueron las jornadas de grabación lo que le permitieron perder peso y eso le gustó porque de ser talla 36 llegó a la 34, aunque reveló que antes de iniciar las grabaciones de La Desalmada era 38.

FUE MUY DEMANDANTE

"Estuvimos grabando de lunes a sábado, prácticamente nada más teníamos los domingos para descansar, pero sabemos lo que nos dedicamos a esto desde hace muchos años que así es, de repente estás seis meses de tu vida a full y los otros seis meses a lo mejor no tienes nada y ahí se relaja ´el puerco´".

El actor prefiere no saber cuántos kilos pesa porque es muy engañoso, ya que es un hombre muy alto.

"La báscula y yo obviamente no nos llevamos, no soy de pesarme, como soy grandote a mí los kilos no me dicen nada, yo más bien lo veo en las tallas. Si al cinturón ya no le quedan agujeritos quiere decir que estoy bajando de peso. Llegué a la talla 34, que es la talla que tenía de chavo".

SE DIVIRTIÓ

En La Desalmada Santamarina se divirtió interpretando al villanazo Octavio Toscano, quien movió los hilos de la historia.

"Yo me di a conocer con personajes bonachones por casi 25 años, pero de un tiempo para acá me ha tocado interpretar villanos, soy de la idea que un buen villano es el que lleva la historia, porque es el contrapeso".

LA FAMILIA

Que sus hijos abracen la actuación es un tema que a Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva celebran.

Por ejemplo Sebastián Poza, hijo de Mayrín y Jorge Poza, se está abriendo camino como actor y pronto lo seguirá Eduardo Santamarina hijo.

"Uno de mis hijos, Eduardo, está estudiando actuación, Roberto (el gemelo) tiene dos carreras, está jugando fútbol en Guadalajara con los Leones Negros, en las mañanas entrena y los fines de semana tiene sus partidos y por las tardes estudia ingeniería, ya está en cuatro semestre. Julia (hija de Mayrín y Eduardo) está en secundaria, ahí vamos todos al parejo, creciendo como familia".

HIJOS RUMBO A LA ACTUACIÓN

