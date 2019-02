Lanza ´La plata´

Ciudad de México.

Si bien Juanes ha manifestado su posición ante diversas causas sociales, como su apoyo al pueblo venezolano o la lucha contra la violencia, el cantante colombiano prefiere mantenerlas fuera de su música y considera que hay otros medios donde se pueden canalizar, por ejemplo, su fundación denominada Mi Sangre.

"En la música hay muchas cosas que decir, pero quiero que lo que diga sea hermoso, constructivo, sobre el amor y la esperanza, no me quiero quejar en una canción. Creo en el amor como la energía más poderosa que hay en el universo y lo vivo todos los días. Si no tengo el amor, no quiero hablar de nada. Lo más importante para mí es la posibilidad de amarte a ti mismo y a los demás, de generar luz en medio de gente que genera oscuridad".

LO QUE SUENA

Reflejo de esa mentalidad es su nuevo sencillo "La plata", un tema a través del cual manifiesta su amor a Colombia, al abordar por primera vez el sonido del vallenato.

"Desde pequeño en mi ciudad Medellín escuchaba mucho vallenato, en las fiestas, las vacaciones; en muchos de mis álbumes había estado presente de manera más alternativa, pero nunca había tenido la oportunidad de hacer una canción abiertamente vallenata, tenía esa deuda conmigo", comentó el artista.

"La plata" es un tema que si bien habla del desamor y del mal momento que pasa el protagonista, el ritmo y sabor que imprime el vallenato la convierte en una fiesta.

UNA FIESTA

"Es como 'La camisa negra', estás despechado pero no estás sufriendo. Se me acabó la plata, estoy sin amor, sin nada pero sigo pa' lante".

Juanes aseguró que su inspiración para esta canción fue la vida misma, las cosas que le cuentan las personas e incluso sus recuerdos. Colombia no sólo se ha reflejado en el sonido de este sencillo, también en el video que fue grabado en locaciones de Medellín y que estrenó hace un par de semanas, logrando hasta el momento 30 millones de vistas.

DIVERSOS GÉNEROS

El colombiano subrayó que no todo será vallenato en su próximo disco, sino que abordará otros géneros en los sencillos que vienen, porque le gusta ser lo más original posible en su propuesta musical. A pesar de la colaboración del reggaetonero Lalo Ebratt en "La plata", Juanes no piensa incursionar en este género,

"Me gusta la música urbana, mis hijos la escuchan, no tengo ningún problema con el género. Con los años uno va aprendiendo y entendiendo que no es necesario ser radical con nada, la vida ya es difícil como para levantar barreras. No haría reggaetón, no porque no me guste sino porque siento que me vería ridículo, no creo que me quedaría bien, pero sí puedo coquetear con algunas cosas del reggaetón", indicó.

AL VIVE LATINO

Su primera vez, el 17 de marzo Juanes asistirá a una cita con un público diferente al suyo, el del Vive Latino, cuyo escenario jamás había pisado en solitario.