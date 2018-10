Lady Gaga habla sobre abusos sexuales

Era una velada de gala en Hollywood. Sin embargo, Lady Gaga decidió no ponerse su vestido de noche y bajarse de los zapatos de tacón infinito, para ponerse un traje de chaqueta grande, oversize. La cantante de Born This Way tenía muy claro el mensaje que quería contar a través de su ropa, que iba a llamar la atención y se iba a convertir en lo más fotografiado de la noche: que ella tenía el poder. "Esta noche, yo llevo los pantalones".

Así lo contó ella misma en una fiesta celebrada por la revista Elle el lunes por la noche, en Los Ángeles (California), donde la artista recogió el premio a Mujer de Hollywood del Año gracias a su labor interpretativa en Ha nacido una estrella, la película dirigida por Bradley Cooper que supone su gran lanzamiento en el cine. En esta celebración, la cantante se ha abierto de par en par para hablar sobre su vulnerabilidad, sobre la violación que sufrió cuando tenía 19 años y sobre quién la cometió: alguien de la propia industria, aunque no quiso decir su nombre. Así lo reveló en un largo e intenso discurso en el que además confirmó otra noticia: que ella y Christian Carino, su pareja, están prometidos. La cantante, de 32 años, y el agente de artistas como Miley Cyrus, Justin Bieber o Jennifer Lopez, de 49, empezaron a salir en febrero de 2017 y hasta el momento no habían confirmado su compromiso.

"Como superviviente de una agresión sexual por parte de alguien de la industria del entretenimiento, como mujer que todavía no es lo suficientemente valiente para decir su nombre, como mujer que vive con dolor crónico, como mujer que fue condicionada desde muy joven para escuchar lo que los hombres le decían que tenía que hacer, hoy he decidido tener yo el poder", contó Stefani Joanne Angelina Germanotta, nombre real de la artista.

No es la primera vez que Gaga habla sobre los abusos sexuales que ha sufrido y trata de apoyar a los más jóvenes y desfavorecidos para que no pasen por lo mismo que ella. En 2016 habló con un grupo de jóvenes y les contó que había sufrido estrés postraumático. "Es muy importante recordar a los niños que están sufriendo una experiencia traumática o de abandono que no están solos, y que son amados", contó entonces. Cuando actuó en los premios Oscar en 2016, también con un grupo de jóvenes que habían sufrido abusos sexuales, su familia se enteró de los abusos que había sufrido.

La intérprete de éxitos como Poker Face y Bad Romance no dejó pasar las alusiones a Donald Trump: "En una época en la que apenas puedo ver las noticias, me quedo sin aliento ante algunos hombres injustos —y ante algunas mujeres, francamente— que llevan las riendas de este país. Tuve la revelación de que hoy más que nunca tenía que empoderarme. Para resistir a los estándares de Hollywood, sea lo que sea que eso signifique. Para resistir a los estándares que exigen vestirse para impresionar. Para usar lo que de verdad importa: mi propia voz".

A los 19 años, como ella misma había explicado con anterioridad y como volvió a contar en la gala, la cantante sufrió una agresión sexual. "Me cambió para siempre. Parte de mí se cerró durante años. No se lo conté a nadie. Me evitaba a mí misma. Todavía siento vergüenza hoy aquí, frente a vosotros. Siento vergüenza por lo que me sucedió. Todavía hay días en los que siento que es mi culpa". Y volvió a dar ciertas pistas sobre cómo la trató el mundo del cine y la música tras ese traumático episodio: "Después de compartir lo que me pasó con hombres muy poderosos de esta industria, nadie me ayudó. Nadie se ofreció para guiarme o ayudarme, para llevarme de la mano a un lugar en el que hubiera justicia, ni siquiera me señalaron una dirección para que me dieran ayuda mental, que tanto necesitaba. Esos hombres se ocultaron porque tenían miedo de perder su poder. Y como ellos se escondieron, yo empecé a esconderme".

Gaga contó que se había probado innumerables vestidos para la fiesta, "un corsé detrás de otro, un tacón detrás de otro, un diamante, una pluma, las sedas más bellas del mundo", pero que entonces se paró un segundo, se quedó "algo triste" y empezó a plantearse algo: "Me pregunté a mí misma: ¿Qué significa exactamente ser mujer en Hollywood? No somos simples objetos para entretener al mundo. No somos simples imágenes para poner sonrisas o muecas en las caras de la gente [...] Somos mujeres en Hollywood, somos voces. Tenemos pensamientos profundos, ideas, creencias, valores... acerca del mundo, y tenemos el poder de hablar y de ser escuchadas y de devolver el golpe cuando nos callan".

Entonces vio un dos piezas grande del diseñador Marc Jacobs en una esquina: "Era un traje oversize de hombre creado para una mujer. No un vestido. Entonces me eché a llorar. En este traje, hoy me siento yo. En este traje, siento la verdad de quien soy, desde mis tripas. Y entonces tuve claro qué quería contar esta noche".

Así, Gaga contó cómo había sufrido "depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación, traumas" a causa del "tornado de dolor" de su vida, y pidió a los presentes que mostraran su aprecio por ella "más allá de las palabras": "Tengo suerte de tener recursos para conseguir ayuda, pero para muchos no existen o o no pueden pagarlos. Quiero que la salud mental se convierta en una prioridad global". Para la artista debería haber "un experto en salud mental o un terapeuta en cada escuela del país y con suerte, un día, en todo el mundo". Como ella misma sabe, ella tiene la capacidad de lograrlo, tiene "una plataforma". "Tengo la oportunidad de conseguir un cambio. Ruego porque escuchemos y creamos y prestemos más atención a aquellos alrededor de nosotros que necesitan ayuda. Echen una mano. Sean una fuerza para el cambio".