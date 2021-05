La reacción de Facebook ante la nueva política de privacidad de Apple

En el blog de la compañía se explica que recopilan datos para ofrecer anuncios personalizados y que ahora que Apple requiere que las aplicaciones pidan permiso cuando se utilicen información de apps y sitios web propiedad de otras empresas se está enviando un mensaje que desalienta a las personas y proporciona pocos detalles sobre lo que significa no permitir que se realice un seguimiento de su actividad.

Sin embargo, ya que Apple ha dicho que está permitido proporcionar contexto adicional sobre el proceso, Facebook comenzará a mostrar un aviso antes del de Apple con la intención de ayudar a las personas a tomar una decisión más informada sobre cómo se utiliza su información. En ella, dijeron, se ofrecen más detalles sobre cómo se emplean los datos para los anuncios personalizados, así como las formas en que se limita el uso de la actividad que otras aplicaciones y sitios web les envían.

Facebook aprovechó para reiterar que, como ya había mencionado a finales de 2020, están en desacuerdo con la decisión de Apple pues, aseguran, el mensaje que ven los usuarios de iOS está diseñado para presentar una falsa elección entre anuncios personalizados y privacidad.

Facebook enfatizó que es necesario explicar a las personas cuáles son los beneficios de la publicidad personalizada, entre ellos que se ayuda a los pequeños negocios y permiten que las aplicaciones sean gratuitas.

También detallaron que, si se aceptan la notificación para Facebook e Instagram, los anuncios que aparecerán en dichas aplicaciones no cambiarán pero, si no se aceptan, de cualquier manera seguirán mostrando publicidad solo que menos relevante para el usuarios pues no conocerán su perfil. Insistieron también en que aceptar el seguimiento no significa que Facebook recolectará nuevos tipos de datos

Podrían afectar a las pequeñas empresas

Más allá de cómo los usuarios ya no podrán acceder a una experiencia de publicidad personalizada, Facebook ha declarado en diversas ocasiones que una de las consecuencias de la nueva función de Apple es que los anuncios de las pequeñas empresas bajarán su impacto y, por ende, sus ventas podrían bajar.

"La nueva política del sistema operativo iOS 14 de Apple tendrá un impacto perjudicial sobre numerosas pequeñas empresas que luchan por mantenerse a flote y sobre la internet gratis de la que todos dependemos hoy más que nunca. Los cambios afectarán directamente la capacidad de las empresas para utilizar sus presupuestos publicitarios de manera eficiente y efectiva. Nuestros estudios muestran que, sin anuncios personalizados basados en sus propios datos, las pequeñas empresas podrían experimentar un recorte de más del 60% en las ventas realizadas en sus sitios web a través de anuncios", afirmó Facebook.

Insistió en que, para que los presupuestos de las pequeñas empresas funcionen, deben estar dirigidos a los clientes que son importantes para su negocio y que en el contexto actual necesitan toda la ayuda posible especialmente luego de que la pandemia llevara a millones de negocios a invertir en publicidad online.

"Creemos que los anuncios personalizados y la privacidad de los usuarios pueden coexistir, sin los daños colaterales que iOS 14 traerá. Nosotros, junto con otros actores en la industria, estamos invirtiendo fuertemente en soluciones que incrementan la privacidad al mismo tiempo que permiten que los negocios prosperen en línea. Desafortunadamente, Apple está haciendo cambios de gran alcance sin considerar a la industria ni a las empresas más afectadas", apuntó Facebook.

Ganancias y no privacidad

Facebook también ha declarado que la nueva política se trata más de ganancias que de privacidad. "Ésta obligará a las empresas a recurrir a suscripciones y otras opciones de pago dentro de la aplicación para obtener ingresos, lo que significa que Apple tendrá beneficios y muchos servicios gratuitos tendrán que comenzar a cobrar o salir del mercado".

Afirma que ahora los creadores de contenido tendrán que recurrir a formas de generar dinero de fuentes distintas a la publicidad, por ejemplo, cobrando a las personas por una suscripción o a través de pagos dentro de la aplicación, cargos que están sujetos a un impuesto por parte de Apple que va del 15% al 30%. "En resumen, los cambios de la actualización de Apple significan más dinero para Apple y menos cosas gratis para las personas".

Facebook también afirmó que Apple no juega con sus propias reglas. "La plataforma publicitaria personalizada de Apple no está sujeta a la nueva política de iOS 14. De forma automática, Apple utiliza los datos que recolecta, incluyendo los datos de compra dentro de las aplicaciones que son propiedad de otras compañías, para mejorar la eficacia de sus propios productos publicitarios. Si los usuarios no quieren que Apple use sus datos para los anuncios, tendrán que buscar el control en los ajustes de su iPhone".

"La verdad es que estos movimiento son parte de la estrategia de Apple para expandir su negocio de comisiones y servicios", finalizó Facebook.