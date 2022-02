La modelo Naomi Campbell presenta a su primera hija

La supermodelo describió en el artículo central que convertirse en madre a los 50 años es "lo mejor que he hecho en mi vida". Sin embargo, nunca reveló el nombre de su pequeña, aunque sí confirmó a la revista que no fue adoptada.

MUY PRIVADO

Campbell, de 51 años, ha mantenido en privado todas las noticias referentes a su bebé, sorprendiendo a sus fans cuando anunció su llegada a Instagram en mayo del año pasado.

En ese momento, la también empresaria publicó una foto acunando los pies de su hija recién nacida con la leyenda: "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre. Tan honrado de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de por vida que ahora comparto contigo mi ángel. No hay amor más grande".

SECRETO A VOCES

De acuerdo con medios internacionales, muy pocas personas sabían que ella estaba planeando ser madre.

"Puedo contar con los dedos de una mano la cantidad de personas que sabían que la iba a tener. Pero ella es la bendición más grande que jamás podría imaginar. Es lo mejor que he hecho", reconoció la modelo a la revista. La única vez que Campbell había hablado previamente sobre su hija fue en septiembre del año pasado, cuando la describió como "una niña de ensueño".