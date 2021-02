Karatekas están de regreso

El karate es una de las artes marciales más populares del momento y no solamente por el boom que provocó la serie Cobra Kai sino porque realmente los niños y los jóvenes aprenden a defenderse con disciplina y respeto.

La pandemia había interrumpido sus entrenamientos pero ahora, al igual que los gimnasios de box, pesas y otras artes marciales, han recibido luz verde por parte de las autoridades para continuar con sus actividades bajo los nuevos protocolos de salud.

Miguel Maciel Junior, reconocido karateka, multimedallista nacional e internacional por Tamaulipas, ha dejado de competir para concentrarse en su nueva faceta de maestro.

"El tema del bullying no se acabará y el karate es una gran forma de enfrentarlo, aquí se les enseña a defenderse y no a andar peleando, la disciplina, el respeto, los valores, eso va de la mano con todo lo que hacemos aquí día con día, no tengan miedo de venir y aprender, es un excelente deporte", indicó Maciel.

Algunos elementos se preparan para competir y ganar medallas pero otros solamente prefieren usarlo como defensa personal.

Las clases se han reanudado los lunes, miércoles y viernes de las 17:00 a las 20:00 horas. Reciben niños desde los 4 años hasta jóvenes de 17 años y también competidores de alto rendimiento y adultos.

Los grupos son divididos por edades y grados así que nadie estará en desventaja.