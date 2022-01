Jonathan Islas y Fabiola Campomanes arreglan sus diferencias

Poco después la actriz lo denunció ante las autoridades. Y en julio de 2021 un juez habría vinculado a proceso a Islas, según el programa "Hoy", donde habló del tema.

"Eso ya está terminado, ese caso está más que cerrado", dijo en una entrevista con el matutino.

"Muchas veces son especulaciones o cuentos que quieren ser manipulados", agregó.

El histrión de "Señora Acero" aseguró que de su parte jamás hubo la violencia que se dijo.

"Lo único que hice fue un reclamo por haber, en ese momento, recibido un golpe, pero no. Yo estoy bien y digo, uno aprende y se hace más fuerte, ahora sí que el que nada debe, nada teme", subrayó Islas.

Se dijo agradecido por los hechos, ya que todo es un aprendizaje.

"No soy una persona rencorosa, no juzgo a nadie. Tengo una carrera muy limpia donde nunca me he colgado de la fama de nadie", expuso.

Hasta el momento Campomanes no ha reaccionado a las declaraciones.

E Islas, en sus redes sociales, no ha seguido con ellas. En su instagram el actor colgó ayer videos de él en el gimnasio, bailando en su departamento y lavando trastes.

"Vamos a darle", dice en uno de ellos.