Jennifer es una guerrera

La menor Jennifer Hinojosa Valdez es una guerrera de tan sólo 11 años de edad. Fue diagnosticada hace cinco años con sarcoma de Ewing, lo que propició que en el año 2016 le amputaran la pierna izquierda y actualmente se encuentra en remisión, lo que significa que le va ganando la batalla al cáncer.

La mamá de la menor, María Guadalupe Hinojosa, recuerda que a su hija le detectaron cáncer luego de que le realizaron una radiografía porque se le inflamaba la tibia.

"Empezó con inflamación de la tibia y tras hacerle una radiografía se le detectó el tumor, motivo por el cual la enviaron al Hospital Infantil de ciudad Victoria, en donde le hicieron varios estudios entre estos una biopsia y de ahí continuó con tratamientos médicos y quimioterapias por espacio de un año", dijo.

Mencionó que la amputación de la extremidad inferior izquierda vino después, situación que lejos de desanimar a la pequeña le sembró las ganas de salir adelante y querer sanar para hacer lo que más le gusta: jugar, cantar y bailar.

Luego de pasar por una serie de situaciones nada gratas para la pequeña y su familia, entre ellas la amputación de la pierna, quimioterapias, la caída del cabello más de una vez, la vida le da otra oportunidad a Jenny, pues actualmente se encuentra en remisión, ganándole la batalla al cáncer infantil.

La mamá relata entre lágrimas que su hija fue el primer caso de cáncer en su familia, situación a la que tuvieron que enfrentarse cuando ella se encontraba embarazada y con otra hija pequeña.

Sin embargo, pese a la situación complicada de la enfermedad y al desconocimiento de la misma, la familia enfrentó el cáncer de Jenny con fortaleza y optimismo.

"Jenny a pesar de su situación, siempre estuvo con una sonrisa incluso cuando le amputaron la pierna no decayó, al contrario al mes y medio ya andaba en los brincolines y corriendo como si nada", dijo su mami.

Reconoció que han vivido momentos difíciles con la enfermedad de su hija. "Esto nos cambió la vida, no sabíamos cómo tratarla, qué es lo que debía o podía hacer, pero con el tiempo vimos que Jenny hace todo, como cualquier niña de su edad y desde entonces nos dimos a la tarea de apoyarla y tratar de ser un buen ejemplo de que todo se puede hacer en la vida", dijo su madre.

"Jenny nunca se queja, no llora, no sufre por su enfermedad pues a pesar de los momentos difíciles es una guerrera que enfrenta con entusiasmo y optimismo la vida; no tiene una pierna, pero se desenvuelve de tal manera que ni pareciera pues corre, brinca, juega hace lo que quiere, no conoce las limitaciones", aseveró.

ESTAR ALERTAS

Afecta más la leucemia

El cáncer infantil es la segunda causa de muerte en México, y en Reynosa al menos 55 menores han fallecido durante los últimos nueve años, siendo la leucemia la que mayormente afecta a los menores que oscilan entre los 4 y 16 años de edad.

El presidente de la fundación Iluminando Corazones a Niños con Cáncer, Jorge Mar Gea, refiere que cada año se detectan niños con esta enfermedad, de los cuales muchos no logran vencerla y pierden la batalla, pero que también hay historias de éxito en donde le ganan al cáncer.

Mar Gea exhorta a los padres de familia a estar atentos a los síntomas que presentan los niños ya que detectado a tiempo, el cáncer es curable.