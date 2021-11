ISSSTE: tráfico de influencias

La pensión es para el hijo en común que tiene discapacidad neuromotriz y se traslada en silla de ruedas.

Margarita explica que su hijo tiene 33 años, con discapacidad y que el dinero de la pensión no alcanza para cubrir las necesidades.

Parte de sus necesidades son aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, asistente para su manejo, terapias de rehabilitación y mucha más.

"En principio que pague lo que el juez determinó como pensión provisional y que cubra todas las necesidades de mi hijo para su calidad de vida", dijo

Y argumentó: "En el juicio de alimentos cuando me divorcié de él, el juez da pensión y lo bloquean para que no proceda",dijo.

Al acudir a Monterrey, Nuevo León, para cobrar el aumento, se le informó de parte de nóminas del ISSSTE, que de México, no han recibido nada de la delegación estatal en Ciudad Victoria.

"Yo tengo todo recibido por el director del ISSSTE, recibido por el área jurídica de Victoria, pero me dijo que muy seguramente lo dejan bloqueado para no mandarlo a México y si no lo mandas a México no procede y ahí estamos mi hijo y yo", dijo.

Se explicó que el médico no se hace cargo de su hijo y bloquea el trámite para no darle aumento de pensión a su hijo y pide a las autoridades resuelvan su situación.

La madre denunció que hay complicidad del director, Juan Héctor Briceño y el médico.

El documento muestra la resolución del juez pero el ISSSTE no la acata.