Invasión migratoria

La situación resulta preocupante debido a que no existe cupo en los albergues ni en los centros de atención oficiales, además, la Plaza de la República donde existe un campamento improvisado ha alcanzado su máxima capacidad con hasta 2 mil personas, incluyendo menores.

"Todos los días están llegando nuevos migrantes deportados desde Estados Unidos, es algo que se ha intensificado en las últimas semanas ya que hablamos de entre 800 a 100 personas, la repatriación no ha frenado en esta pandemia y desgraciadamente rebasa cualquier capacidad".

Los migrantes deportados provienen en su mayoría de Centroamérica, como parte de un intento fallido de vivir el "sueño americano", pero pese a que son fichados, algunos vuelven a cruzar, lo que complica aún más su proceso legal.

"Muchos de ellos llegan a Reynosa con la firme intención de volver a cruzar, así que no aceptan la ayuda que les ofrecemos y los que se quedan pues ven sus posibilidades, no todos se van a la plaza, no sabemos con exactitud qué porcentaje o cantidades".

La cantidad de migrantes que alberga Reynosa es la más grande de los últimos 3 años, con alrededor de 700 en los refugios (Senda de Vida y Nuestra Señora de Guadalupe), 2 mil en la Plaza de la República, más un extra no contabilizado por el ITM que se encuentra en casas o cuartos de renta, de colonias Centro y Aquiles Serdán.

ES FOCO ROJO

La comunidad migrante en Reynosa se ha vuelto un foco rojo de contagio al Covid-19, a finales de junio EL MAÑANA constató que en tan solo un día de pruebas gratuitas proporcionadas por una asociación internacional, se detectaron 26 casos.

Por ello las autoridades mantienen los filtros y vigilancia. "Cuando ellos llegan a Reynosa pasan por un filtro, se crea un expediente y después nosotros hacemos brigadas de atención en compañía de asociaciones mexicanas e internacionales, hacen los diagnósticos, identifican los pacientes aunque también se involucra el estado, pese a que son responsabilidad federal", insistió el funcionario.

La saturación es evidente en las calles, la plaza de la República ha alcanzado su máxima capacidad.